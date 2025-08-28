Edilul a afirmat că „bucureștenii nu au nevoie de încă o ceartă pe nume sau între partide, ci de apă caldă, drumuri sigure, transport care vine la timp”. „De aceea, data alegerilor și candidatul sau candidații le fixăm după ce rezolvăm concret aceste lucruri. Și da, mă pronunț inclusiv pentru un candidat comun. Dacă celelalte partide nu vor accepta viziunea PSD, înseamnă că se pot descurca și fără noi”, a punctat Daniel Băluță.

El a susținut apoi că nu a luat nicio decizie în privința candidaturii la PMB, dar a precizat că alegerile ar putea avea loc abia în primăvara lui 2026 și că „ar trebui să se termine cu bullyingul politic la care este supus PSD”.

„Dacă în primăvară lucrurile vor arăta diferit, și sunt convins că vor arăta diferit, este un moment oportun să respectăm întocmai prevederile legale și să organizăm alegeri. Din punctul meu de vedere, astăzi, România se găsește într-o situație de forță majoră. Bucureștiul, capitala României, este locul în care oamenii din toată țara folosesc un drept legitim câștigat cu foarte mult sânge în anul 1989, dreptul de a protesta. Asta înseamnă tensiune socială. De aceea, cei care se găsesc în coaliție trebuie să trateze cu extrem de multă responsabilitate această situație”, a mai spus edilul.

Băluță a confirmat ceea ce a scris Libertatea în urmă cu trei zile, anume că partidul condus interimar de Sorin Grindeanu nu consideră oportună organizarea alegerilor la Primăria Capitalei în această toamnă, așa cum a cerut premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan.

Un sondaj CURS publicat duminică, 24 august, arată că Daniel Băluţă (PSD) este favorit pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă (USR). Pe locul trei, la egalitate, sunt Ciprian Ciucu (PNL) și Cristian Popescu Piedone (PUSL). La scurt timp, și PNL a dat publicității un sondaj realizat de INSCOP Research. Și în sondajul liberalilor, Daniel Băluță rămâne primul, dar este urmat de Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu / George Simion și Cătălin Drulă.

Băluță a explicat însă recent că nu poate candida la alegerile pentru Primăria Capitalei pentru că are de terminat două mari proiecte în sectorul pe care îl conduce.

Primăria Capitalei este acum condusă interimar de Stelian Bujduveanu (PNL), după ce fostul edil general, Nicușor Dan, a devenit președintele României în luna mai.

231 de parchete din România își suspendă activitatea, cu excepția urgențelor
Știri România 18:55
231 de parchete din România își suspendă activitatea, cu excepția urgențelor
Rezultatele Loto 6/49 din 28 august 2025. Numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 18:34
Rezultatele Loto 6/49 din 28 august 2025. Numerele câștigătoare extrase joi
Ce se întâmplă în viața lui Sore după despărțirea de tatăl fetiței sale. „Le-aș dori tuturor să încerce să păstreze o relație bună între părinți"
Stiri Mondene 18:00
Ce se întâmplă în viața lui Sore după despărțirea de tatăl fetiței sale. „Le-aș dori tuturor să încerce să păstreze o relație bună între părinți"
Când apare cel mai așteptat proiect al lui Pavel Bartoș: „Am avut parte de un ajutor extraordinar"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:22
Când apare cel mai așteptat proiect al lui Pavel Bartoș: „Am avut parte de un ajutor extraordinar"
Daniel Băluță a anunțat când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria București: „Trebuie fiecare să înceteze acest bullying politic"
Politică 18:40
Daniel Băluță a anunțat când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria București: „Trebuie fiecare să înceteze acest bullying politic"
Companiile aeriene cer ca piloții să se poată pensiona doar la 67 de ani. Sindicatele reclamă problemele cu siguranța zborurilor
Politică 18:08
Companiile aeriene cer ca piloții să se poată pensiona doar la 67 de ani. Sindicatele reclamă problemele cu siguranța zborurilor
