Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului, a anunțat săptămâna trecută că plafonul programului ”Noua Casă” (fost ”Prima Casă”) va crește de la 70.000 de euro la 140.000 de euro, iar garanțiile oferite de stat vor acoperi 80% din credit, față de 50%, cât era până acum. Avansul ar urma să fie menținut la 5%.



Analistul imobiliar Radu Zilișteanu spune că “va exista o oarecare creștere a prețurilor”, însă arată că numărul celor care își permit locuințe mai scumpe nu este mare, iar aceștia vor trebui să demonstreze băncilor că au capacitatea de a plăti creditele.



”În primul rând, mărirea acestui plafon ține cont de evoluția pieței imobiliare. Programul «Prima Casă» a fost destul de imobil din 2009 încoace, când a fost inventat. De atunci, preferințele românilor au evoluat și ele. Aici este vorba de locuințe noi. Statul vrea să încurajeze industria construcțiilor”, a declarat Zilișteanu, pentru Libertatea.

Este posibil să fie o ușoară creștere de prețuri. “Prima Casă” a generat 20.000 de tranzacții pe an, în condițiile în care în total sunt 500.000 pe an. Va exista o oarecare creștere. Să nu uităm că cererea solvabilă este destul de mică: acela care va dori să ia un credit va trebui să demonstreze băncii că are destul flux de numerar ca să plătească ratele.



Analistul imobiliar Radu Zilișteanu: