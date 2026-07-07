Dispăruse de aproape zece zile

De mai bine de o săptămână, prietenii și cunoscuții nu mai știau nimic despre Daniel. Bărbatul, cunoscut în zonă pentru situația grea în care trăia, nu mai fusese văzut de aproximativ zece zile.

Îngrijorați, proprietarii restaurantului „La Paesana”, care îi puseseră la dispoziție o cameră într-o anexă a localului, au încercat să ia legătura cu el. Pentru că ușa era încuiată pe interior, iar Daniel nu răspundea, au cerut ajutorul pompierilor din Montebelluna. Salvatorii au forțat ușa și l-au găsit pe român fără viață.

A murit, cel mai probabil, în somn

Primele informații din presa italiană arată că Daniel murise de câteva zile, cel mai probabil în timpul somnului, în urma unui episod medical survenit în mod natural. Trupul său a fost transportat la morga Spitalului San Valentino.

Daniel trăia într-o situație extrem de dificilă și nu avea o locuință stabilă. Patronii restaurantului hotărâseră să îl primească în anexa clădirii pentru a-l feri de nopțile petrecute în aer liber, gest care îi oferise, pentru o perioadă, un minim de siguranță.

Înmormântarea va fi plătită de autoritățile locale

Potrivit publicațiilor italiene, românul nu avea rude apropiate care să se ocupe de înmormântare. Din acest motiv, cheltuielile pentru funeralii vor fi suportate de administrația locală din Volpago del Montello.

Autoritățile italiene nu au anunțat existența unor suspiciuni privind moartea bărbatului, iar primele date indică faptul că acesta s-a stins din cauze naturale.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE