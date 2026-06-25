Pentru cei 2,1 milioane pensionari români care își primesc pensia prin intermediul Poștei Române, calendarul rămâne neschimbat, iar sumele vor fi distribuite în mod obișnuit, în perioada 1-15 iulie, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

De asemenea, pensionarii români stabiliți în străinătate vor primi pensiile în jurul datei de 20 a lunii, conform practicii curente.

Pensiile pe card ale românilor, plătite mai devreme

În schimb, aproximativ 2,5 milioane de români vor primi pensiile, cel mai probabil, cu două zile înainte de data obișnuită, mai exact vineri, 10 iulie, deoarece ziua de 12 iulie cade într-o duminică.

În mod normal, pensiile prin transfer bancar sunt virate în data de 12 a fiecărei luni sau, cel târziu, pe 13.

Însă, în luna iulie, această dată fiind într-o zi nelucrătoare. Astfel, pensionarii care primesc banii pe card vor avea acces la pensii încă de pe 10 iulie.

În astfel de cazuri, când data de plată pică într-o zi din week-end, se obișnuiește ca pensiile să intre mai devreme decât termenul cunoscut, și nu mai târziu. Această schimbare temporară este determinată de structura calendarului din luna iulie.

Pensionarii români cu venituri mici pot primi mai multe ajutoare de la stat în 2026: de la ajutoare financiare și tichete pentru alimente, până la subvenții pentru încălzire și un supliment pentru energie, aceste măsuri sunt menite să sprijine categoriile vulnerabile.

În paralel, peste 1.300 de români încasează pensii bune de la stat, de circa 13.000 de lei lunar, dar nu sunt magistrați, cei despre care se vorbește adesea. Foarte bine plătiți sunt și foștii angajați din aviația civilă, arată datele din luna mai de la Casa de Pensii.

Cum se calculează pensiile românilor în sistemul public

Calculul pensiei în România ține cont de mai mulți factori. Punctajul anual se obține prin media punctajelor lunare dintr-un an, iar toate punctajele anuale sunt cumulate pentru a forma punctajul total contributiv.

La acesta se adaugă punctele asimilate pentru perioade precum studiile universitare, serviciul militar sau șomajul (0,25 puncte pentru fiecare an).

Pentru vechimea în muncă, sunt acordate puncte suplimentare, astfel:

  • 0,5 puncte pentru fiecare an lucrat între 25 și 30 de ani
  • 0,75 puncte pentru fiecare an lucrat între 30 și 35 de ani
  • 1 punct pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani.

Valoarea totală a punctajului se înmulțește cu valoarea punctului de referință, care este în prezent de 81 de lei.

Spre exemplu, o persoană care a lucrat timp de 35 de ani pe salariul minim poate beneficia de o pensie de aproximativ 1.890 de lei. Totuși, CNPP este instituția care calculează și stabilește suma finală, ținând cont de situația individuală a fiecărui solicitant.

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