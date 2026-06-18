Modelul sugerează că populația umană totală ar putea ajunge la 2,34 trilioane, dar cu o probabilitate de 95% ca specia să dispară înainte de a atinge acest prag, ignorând factori precum tehnologia și colonizarea spațială.

Un studiu separatrecent estimează că toate crizele ecologice ar putea reduce populația globală la două miliarde până în 2064, dar autorii subliniază că e un exercițiu matematic, nu o predicție concretă.

Matematicienii au încercat să estimeze durata de supraviețuire a umanității, folosind controversatul „argument al Zilei de Judecată”.

Acest model statistic, bazat pe principiul copernican care sugerează că oamenii nu ocupă o poziție privilegiată în univers, concept fundamental în filozofia științei și cosmologie

Modelul pornește de la estimarea conform căreia, de-a lungul istoriei, pe Pământ au trăit aproximativ 117 miliarde de oameni.

Cercetătorii presupun că individul actual ocupă un loc aleatoriu în acest flux istoric, fără a se afla într-o etapă extrem de timpurie.

Potrivit acestei teorii, există o probabilitate de 95% ca numărul de 117 miliarde să reprezinte cel puțin 5% din totalul oamenilor care vor exista vreodată.

Folosind această ipoteză, s-a calculat că populația globală ar putea ajunge la 2,34 trilioane de persoane în total. Cu ratele actuale de naștere, umanitatea ar putea atinge această cifră în aproximativ 17.100 de ani.

Totuși, adepții modelului susțin că există o probabilitate de 95% ca specia umană să dispară în acest interval, indiferent de cauze.

Criticii consideră abordarea prea simplistă. Aceștia subliniază că modelul ignoră factori esențiali precum progresul tehnologic, colonizarea spațială sau alte schimbări majore care pot influența viitorul civilizației.

Daily Mail notează că „argumentul Zilei de Judecată” este doar o simulare teoretică, nu o predicție concretă.

Într-un studiu separat publicat în mai de Universitatea din Milano, cercetătorii au explorat un scenariu ipotetic în care capacitatea de susținere a Pământului scade brusc la două miliarde de locuitori din cauza crizelor ecologice.

Rezultatele modelului indică o reducere la jumătate a populației globale până în 2064. Cu toate acestea, autorii au subliniat că este vorba despre un exercițiu matematic ilustrativ, nu despre un pronostic.

De asemenea, alte cercetări recente au contestat ideea că stilul de viață este factorul principal al longevității, sugerând că genetica joacă un rol mult mai semnificativ decât se credea anterior

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