„Cifra pe care noi o vom avea va fi în apropiere de 19 milioane. Sunt pesimist în ce privește evoluția demografică. În 2020, la 143 de pensionari aveam 100 de copii sub 15 ani. În urmă cu 20-30 de ani era invers. Practic acum vor fi bunici care nu vor avea copii”, a spus Tudorel Andrei, la emisiunea „Legile Puterii”.

Șeful INS a explicat că problema nu este „că scădem”, ci că există un dezechilibru între cele trei grupe de vârstă.

„Înseamnă dezechilibre majore la pensii și pe piața muncii. Nu mai e piramida vârstelor, e o bază mică… Problema nu e că ne-am redus la 19 milioane. Aproximativ 19 milioane – populația aflată pe teritoriul României. Și populația din acte, după domiciliu a scăzut, în 2020 eram 22,1 de milioane, am scăzut sub 21 de milioane. Problema nu este că scădem, ci a dezechilibrelor între cele trei grupe de vârstă: sub 15 ani, între 15 și 65 de ani și peste 65 de ani”, a mai spus Tudorel Andrei.

În afara țării, trăiesc circa 4 milioane de români, a mai spus Tudorel Andrei, citând un raport ONU.

Oficialul a mai precizat că cei care nu au reușit să se recenzeze nu vor primi amendă.

„Nu, cei care nu s-au recenzat nu vor primi amendă, iar cei la care vom avea elemente că au fost prezenți 12 luni (în România – n.r.) vor fi numărați în baza de recensământ. (…) E o estimare și poate fi verificată sau nu. Cifra va fi in apropiere de 19 milioane”, a mai spus acesta.

Potrivit INS, populația României recenzată la 31 iulie este de 18,15 milioane persoane, în condițiile în care a fost recenzată 95% din populația țării.

La precedentul recensământ, din 2011, populatia României era de 20,12 milioane.

Recensământul 2022 a început pe 14 martie, iar prima dată s-a făcut în format online. Autorecenzarea online s-a încheiat pe 27 mai, iar după 31 mai, colectarea datelor s-a făcut de către recenzori.

