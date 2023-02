Jocul de război „War Thunder”, lansat de compania Gaijin Entertainment, a devenit o problemă pentru serviciile secrete internaționale, de vreme ce unii utilizatori publică documente confidențiale într-un forum al jocului.

Utilizatorul „ZVO_12_INCH” a postat date secrete despre Su-57, cel mai recent avion de luptă „stealth” (n.r. – invizibil la radar), din producția Suhoi Aircraft Works din Rusia.

Agenția de stat RIA Novosti a scris vara trecută, că Rusia ar fi folosit patru avioane „invizibile” de generația a cincea Suhoi Su-57 pentru a distruge sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei.

A RIA Novosti source claims that four Russian Su-57 fighters took part in targeting air defenses in Ukraine while operating in a single information network. The 4th and 5th „production model” Su-57 were recently delivered to the Russian Air Force. https://t.co/2GyrVdhT1E

@RALee85 Some new images of the Su-57 fifth generation stealth fighters recently seen. Red 53 / 54. These possibly took part in Ukraine or over Russia while firing into Ukraine. A Russian MIC official also claimed that a few took part in Ukraine.https://t.co/aj4SB4SPSZ pic.twitter.com/b1dgiK4NEl