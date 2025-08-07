Potrivit unei notificări trimise celor afectați, atacul a avut loc pe 7 iulie, când persoane neidentificate au accesat și copiat documente aflate pe serverele festivalului.

Printre datele expuse se numără numele, adresele de e-mail, numerele de telefon, adresele poștale și, în cazul participanților eligibili pentru rambursarea TVA-ului aferent taxelor de acreditare, codurile fiscale.

Organizatorii au precizat că echipa IT a intervenit rapid, izolând și securizând sistemele compromise. Autoritățile competente au fost notificate imediat, iar procesul de restaurare a fost demarat.

Cei care au îngrijorări legate de siguranța datelor lor sau doresc informații suplimentare sunt încurajați să contacteze responsabilul cu protecția datelor al festivalului.

Acesta nu este primul incident de acest fel în rândul marilor festivaluri europene. În 2022, Festivalul de Film de la Cannes s-a confruntat cu un atac informatic asupra sistemului său de bilete online, cauzat de un val de accesări automate din partea unor roboți.

Reprezentanții Festivalului de la Veneția au mai precizat că baza de date afectată nu conținea informații legate de organizarea ediției din 2025 și că atacul nu va avea impact asupra procesului de plată a acreditărilor sau asupra sistemelor de rezervări și bilete pentru ediția actuală.

Cea de-a 82-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția are loc între 27 august și 9 septembrie.

