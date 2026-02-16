La finalul anului, datoria externă pe termen lung reprezenta 78,9% din total, însumând 179,431 miliarde de euro, în creștere cu 14,8% față de 2024. Datoria pe termen scurt a fost de 47,916 miliarde de euro, o majorare de 1,6% comparativ cu anul precedent.

Deficitul contului curent al balanței de plăți a fost de 30,127 miliarde de euro între ianuarie și decembrie 2025, în creștere față de 28,853 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2024.

Structura deficitului arată o reducere cu 637 milioane de euro la balanța bunurilor, un excedent mai mare cu 369 milioane de euro la balanța serviciilor, un deficit mai mare cu 1,861 miliarde de euro la veniturile primare și un excedent mai mic cu 419 milioane de euro la veniturile secundare.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 8,153 miliarde de euro în 2025, comparativ cu 5,602 miliarde de euro în 2024. Din această sumă, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit estimat, au fost de 6,185 miliarde de euro, iar creditele intragrup au însumat 1,968 miliarde de euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a scăzut la 17,2% în 2025, comparativ cu 21,5% în 2024, iar gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a crescut la 6 luni, față de 5,7 luni în anul anterior.

De asemenea, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare ale Băncii Naționale a României, a fost de 104,8% la 31 decembrie 2025, față de 103,6% în 2024.

