Cameron a spus că al treilea val al atacurilor aeriene comune ale SUA şi Regatului Unit asupra poziţiilor Houthi din Yemen de sâmbătă a avut loc după „avertismente repetate” adresate rebelilor de a pune capăt campaniei lor de hărţuire.

Ministerul Apărării de la Londra a confirmat că avioanele de luptă Typhoon FGR4 ale Forţelor Aeriene Regale (RAF) au fost susţinute de aparate de zbor de realimentare cu combustibil în aer Voyager în timpul misiunii aliate care a vizat locaţii din Yemen utilizate de rebelii susţinuţi de Iran.

Peste 30 de situri din 13 locuri au fost lovite de forţele coaliţiei, potrivit unei declaraţii comune a celor opt naţiuni implicate.

„Regatul Unit şi SUA au efectuat noi lovituri asupra unor ţinte militare ale Houthi. Am emis avertismente repetate către Houthi. Acţiunile lor necugetate pun în pericol vieţi nevinovate, ameninţând libertatea navigaţiei şi destabilizând regiunea. Acţiunile Houthi trebuie să se încheie”, a scris Cameron duminică, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

