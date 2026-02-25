Motivul abandonului macacului Punch, explicat de o expertă în primatologie

Problema respingerii lui Punch de către mama sa a fost explicată de Alison Behie, expertă în primatologie de la Australian National University, într-un interviu pentru „The Guardian”.

Ea a menționat că astfel de situații, deși rare, sunt naturale, relatează cotidianul elvețian Blick.

„Punch s-a născut într-o perioadă de caniculă intensă, ceea ce a creat un mediu stresant pentru animale. În astfel de condiții, mamele pot prioritiza propria supraviețuire și reproducerea viitoare, mai degrabă decât îngrijirea unui pui ale cărui șanse de supraviețuire sunt compromise”, a explicat Behie.

În plus, lipsa de experiență a mamei poate contribui la acest tip de comportament.

Puii de macac au nevoie de contact apropiat cu mamele lor în primele luni de viață, iar în absența mamei, Punch a folosit jucăria de pluș ca „figură de atașament”, conform expertei.

More information about Punch, the baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan.



He was abandoned by his mother shortly after birth and has been hand‑raised by zookeepers.



They gave him a plush orangutan toy, which he carries everywhere, hugging it while he sleeps, using it for… pic.twitter.com/qn1fO7Wu1n — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 14, 2026

Cum explică experta în primatologie comportamentul celorlalți macaci

Un alt aspect controversat a fost comportamentul aparent agresiv al celorlalți macaci din grădina zoologică față de Punch. Oamenii au criticat dur grădina zoologică japoneză, dar Behie a clarificat că aceste interacțiuni sunt normale în rândul macacilor japonezi, care trăiesc într-un sistem de ierarhie.

A sad story of a tiny macaque named Punch-kun, who struggled to climb back to his troop but showed true courage and resilience.📍 Ichikawa City Zoo, Japan.



Scared by the noise from other monkeys, he ran and hid in a hole with Ora-mam, creating a very emotional moment. pic.twitter.com/r6YrSEH48l — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 15, 2026

„Nu este vorba despre hărțuire sau despre un comportament ieșit din comun, ci despre interacțiuni absolut normale”, a declarat ea.

Totuși, fiind separat de mama sa, Punch riscă să nu învețe comportamentele sociale necesare pentru a face față dominației familiilor mai puternice, ceea ce ar putea afecta integrarea sa în grup.

Cu toate acestea, o rază de speranță a apărut când unul dintre macacii adulți i-a oferit afecțiune, luându-l în brațe pentru a-l îngriji.

Povestea macacului Punch din Japonia a golit rafturile Ikea

Odată ce povestea lui Punch a apărut online, utilizatorii rețelelor de socializare au fost profund mișcați.

„Mă duc direct în Japonia să-l salvez!”, au scris mii de oameni pe Instagram și Twitter, reacționând la privirea speriată a micuțului macac.

Totodată, povestea macacului Punch din Japonia a golit rafturile Ikea. Urangutanul de pluș al puiului abandonat a devenit viral și nu mai e disponibil în nici un magazin.

Tristan Tate vrea să dea o avere pe macacul Punch pentru a-l salva de „bullying”

Tristan Tate a făcut o ofertă publică de 250.000 de dolari pentru a-l cumpăra pe macacul Punch, care a devenit viral pe internet.

Tate a reacționat pe rețelele de socializare la imaginile recente cu Punch, surprins la Grădina Zoologică din Ichikawa, Japonia, unde este respins de alți macaci.

