„250.000 de dolari. NU glumesc”, a declarat Tate, în postarea sa de pe X.

Publicația pakistaneză The Express Tribune menționează că Tristan Tate are o avere estimată la 20 de milioane de dolari, conform Celebrity Net Worth.

Oferta lui Tate pentru Punch a generat reacții diverse pe internet. Unii utilizatori au pus sub semnul întrebării etica mutării animalului din mediul controlat al grădinii zoologice, în timp ce alții și-au exprimat îngrijorarea față de bunăstarea macacului, bazându-se pe imaginile virale.

Which Zoo owns this monkey.@Cobratate and I will buy it.



250,000 dollars.



I am NOT joking. https://t.co/44UXASPwsO — Tristan Tate (@TateTheTalisman) February 19, 2026

Amintim că Andrew Tate și Tristan Tate au fost reținuți în decembrie 2022 în România, acuzațiile DIICOT fiind de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

Un pui de macac de șase luni, pe nume „Punch”, de la grădina zoologică din orașul Ichikawa, Japonia, a devenit viral pe rețelele de socializare în urma poveștii sale emoționante. După ce a fost abandonat de mama sa, Punch a găsit alinare într-o jucărie de pluș, un urangutan, pe care îl tratează ca pe propria mamă.

More information about Punch, the baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan.



He was abandoned by his mother shortly after birth and has been hand‑raised by zookeepers.



They gave him a plush orangutan toy, which he carries everywhere, hugging it while he sleeps, using it for… pic.twitter.com/qn1fO7Wu1n — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 14, 2026

Născut în iulie 2025, Punch a fost părăsit de mama sa, probabil din cauza lipsei de experiență, fiind prima ei naștere. Îngrijitorii grădinii zoologice au decis să-l crească pe acesta și să-l familiarizeze treptat cu un grup de maimuțe din aceeași specie.

A sad story of a tiny macaque named Punch-kun, who struggled to climb back to his troop but showed true courage and resilience.📍 Ichikawa City Zoo, Japan.



Scared by the noise from other monkeys, he ran and hid in a hole with Ora-mam, creating a very emotional moment. pic.twitter.com/r6YrSEH48l — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 15, 2026

Imaginile cu Punch și „mama” sa de pluș au devenit virale, atrăgând atenția oamenilor din întreaga lume. Potrivit Heraldo USA, micuțul macac încearcă să se integreze în grupul său, dar, când este mustrat de celelalte maimuțe, se refugiază în preajma jucăriei, găsind alinare în ea.

Totodată, povestea macacului Punch din Japonia a golit rafturile Ikea. Urangutanul de pluș al puiului abandonat a devenit viral și nu mai e disponibil în nici un magazin.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE