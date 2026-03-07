Sursă video: Vlad Chirea/Libertatea

Autoritățile spun că fenomenul este legat în principal de condițiile meteo din această iarnă, dar și de starea deja degradată a multor drumuri din Capitală.

De ce au apărut gropile după ultimele ninsori

Specialiștii și reprezentanții administrației locale spun că principalul motiv pentru apariția gropilor este combinația dintre zăpadă, temperaturi oscilante și traficul intens.

În ultimele săptămâni, Bucureștiul a trecut prin episoade de frig și ninsoare, cu temperaturi care au coborât până la aproximativ -7 grade Celsius, urmate de perioade mai calde. Aceste schimbări produc așa-numitul fenomen de îngheț-dezgheț, care afectează structura asfaltului.

Procesul este relativ simplu: apa intră în micile fisuri din asfalt, iar atunci când temperaturile scad sub zero grade Celsius, aceasta îngheață și se dilată. Dilatarea forțează asfaltul să crape, iar după ce gheața se topește rămân spații goale. Sub greutatea mașinilor, stratul de asfalt cedează și apare groapa.

Autoritățile spun că în această iarnă fenomenul a fost accentuat de numărul mare de cicluri de îngheț și dezgheț, dar și de ninsorile consistente din februarie.

Gropi uriașe pline cu apă, pe stradă asfaltată din București
O stradă din zona Băneasa – Herăstrău, unde se văd gropile formate pe carosabil, după ninsoare. Foto: Facebook / InfoTrafic București Ilfov

A avut sarea folosită la deszăpezire un rol?

Un alt subiect discutat intens este cantitatea mare de sare și material antiderapant folosită pentru a curăța drumurile.

Primăria Capitalei susține că operatorii de salubritate au împrăștiat „mii și mii de tone de sare”, iar aceasta ar fi contribuit la degradarea asfaltului, mai ales în zonele unde drumurile erau deja într-o stare precară.

Unii primari de sector spun însă că este dificil de stabilit exact cât de mult a contribuit sarea la apariția gropilor. Aceasta este necesară pentru siguranța circulației, chiar dacă poate accelera deteriorarea asfaltului în anumite condiții.

Unde sunt cele mai multe gropi

Problema nu este izolată într-o singură zonă. Șoferii reclamă gropi atât pe bulevarde principale, cât și pe străzi secundare din mai multe sectoare ale Capitalei.

În unele zone, pe porțiuni scurte de drum pot apărea chiar și mai multe gropi la câteva zeci de metri, ceea ce face circulația dificilă și obligă șoferii să încetinească sau să le evite brusc.

Degradarea drumurilor produce și costuri pentru șoferi. Mulți ajung la service cu suspensii sau pneuri deteriorate, iar reparațiile pot costa de la câteva sute la câteva mii de lei.

Un colaj format din trei fotografii în care apar roți de la mașini sparte și tăiate
Unii dintre conducătorii auto au mărturisit inclusiv că au făcut pană după ce au intrat cu roata într- groapă uriașă nesemnalizată, au luat cauciucuri noi și peste doar câteva ore au întâmpinat aceeași problemă. Foto: colaj Facebook / InfoTrafic București-Ilfov

Când vor fi reparate?

Primăria Capitalei spune că echipele de intervenție au început deja lucrările de plombare în mai multe zone ale orașului.

Potrivit datelor oficiale, de la începutul anului au fost realizate aproximativ 1.100 de intervenții pentru repararea gropilor, iar lucrările continuă pe măsură ce vremea permite intervenții pe carosabil.

Autoritățile estimează că majoritatea reparațiilor ar trebui finalizate până la sfârșitul lunii martie, deși termenul exact poate varia de la un sector la altul.

O problemă care apare aproape în fiecare primăvară

Apariția gropilor după sezonul rece nu este un fenomen nou. În fiecare an, după perioadele cu zăpadă și temperaturi negative, drumurile se deteriorează rapid, mai ales acolo unde infrastructura este deja uzată.

Specialiștii spun că reparațiile punctuale – așa-numitele plombări – sunt doar soluții temporare. Pentru a reduce apariția gropilor pe termen lung ar fi necesare lucrări mai ample de refacere a stratului de asfalt și programe constante de întreținere a drumurilor.

Până atunci, pentru mulți șoferi din București, începutul primăverii rămâne și sezonul în care trebuie să fie atenți nu doar la trafic, ci și la gropile din asfalt.

