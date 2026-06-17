Studiul de fezabilitate al noului pod peste Dunăre costă peste 50 milioane de lei

CNAIR a anunțat miercuri, 17 iunie, că a desemnat proiectantul pentru cel de-al doilea pod de la Giurgiu peste Dunăre. Licitația pentru atribuirea contractului de elaborare a studiului de fezabilitate al noului pod transfrontalier dintre România și Bulgaria a fost câștigată de firma Egis Romania S.A., cu suma de 50,04 milioane de lei (fără TVA).

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, informează că proiectantul va avea la dispoziție 23 de luni pentru elaborarea studiului de fezabilitate de la semnarea contractului.

„Podul Giurgiu-Ruse 2 va avea caracter dual, civil și militar, și va asigura conexiunea dintre România și Bulgaria atât pentru transportul rutier, cât și pentru cel feroviar”, a precizat Cristian Pistol.

Semnarea contractului va fi posibilă după 10 zile, la sfârșitul lunii iunie, dacă nu vor fi depuse contestații, mai informează CNAIR.

De ce este nevoie de doi ani doar pentru studiul de fezabilitate

L-am întrebat pe Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, de ce ce este necesar un termen atât de lung, de aproape doi ani, doar pentru realizarea studiului de fezabilitate al noului pod transfrontalier, iar acesta a susținut că perioada de 23 de luni, din contract, nu este deloc una prea lungă.

El susține că trebuie ținut cont de cel puțin trei aspecte, iar primul dintre ele este faptul că va fi un pod mixt.

„Este un termen justificat. (…) Este un pod mixt, rutier și feroviar. Are o complexitate mai mare decât un pod normal pentru că trebuie să răspundă mai multor caracteristici. De exemplu, în ceea ce privește transportul feroviar: vibrațiile și greutățile, iar pentru asta trebuie stabilit clar ce tip de pod va rezista acestui transport mixt”, a precizat Alin Șerbănescu.

În ceea ce privește celelalte două aspecte, el a adăugat: „Este un pod cu rol dual, civil și militar, care va trebuie să permită transportul atât pe cale rutieră, cât și pe cale feroviară a unor convoaie sau a unor echipamente militare care pot să aibă dimensiuni mari. Al treilea aspect: este un pod transfrontalier, practic va trebui să obținem avize și acorduri și de la partea bulgară. Toate aceste trei elemente arată de ce este nevoie de 23 de luni”, a completat purtătorul de cuvânt al CNAIR.

De asemenea, complexitatea viitorului pod este dată și de faptul că este construit peste Dunăre.

„Trebuie să faci la un moment dat foraje pe fundul Dunării. Îți trebuie echipe de scafandri care să se scufunde și să facă geoforaje de acolo. Acestea se fac numai în anumite perioade ale anului, nu tot timpul. Nu e deloc o perioadă prea lungă”, a mai spus el.

„Principala problemă a unui pod este structura. De la baza lui trebuie pornit corect și de aceea trebuie niște studii foarte exacte”, a concluzionat acesta.

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