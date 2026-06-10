Alternativele împușcării: Capturarea și tranchilizarea

„Un urs rănit poate deveni mai agresiv și poate pune în pericol atât cetățenii, cât și echipele de intervenție”, a explicat acesta.

Florescu detaliază că împușcarea este o soluție de ultim resort, fiind permisă doar dacă sunt îndeplinite condiții stricte: vizibilitate bună, unghi și fundal sigure, lipsa persoanelor în zonă și prezența unui trăgător autorizat. „Intervențiile trebuie să fie legale, documentate și să prioritizeze siguranța oamenilor”, a adăugat primarul.

În Bușteni, autoritățile optează pentru utilizarea cuștilor de capturare, considerând această metodă mai sigură atât pentru oameni, cât și pentru animale. „Capturarea într-un mediu controlat reduce riscul situațiilor neprevăzute. Vom achiziționa o nouă cușcă pentru a crește capacitatea de intervenție”, a declarat edilul. Totuși, tranchilizarea urșilor presupune riscuri și necesită intervenția exclusivă a medicilor veterinari specializați.

Florescu atrage atenția asupra dificultăților suplimentare în cazul ursoaicelor cu pui. „Capturarea și relocarea acestora sunt foarte dificile, deoarece ursoaica și puii trebuie prinși împreună, ceea ce este greu de realizat în practică”, a explicat primarul. Mai mult, tranchilizarea unei ursoaice cu pui poate duce la dispersarea acestora, complicând intervenția.

Limitări legislative și cote insuficiente

În prezent, gestionarea populației de urși din zona Bușteni este restricționată de legislația actuală. Pentru sezonul de vânătoare 2025–2026, a fost aprobată o singură cotă de intervenție, deja utilizată. În octombrie 2025, Primăria Bușteni și gestionarul fondului cinegetic au solicitat o cotă suplimentară pentru trei exemplare, însă nu au primit încă un răspuns de la Ministerul Mediului.

Pentru sezonul 2026–2027, cota aprobată este „zero exemplare”, decizie contestată la Curtea Constituțională. „Vom continua demersurile pentru a identifica soluții legale ce pot crește siguranța cetățenilor”, a declarat Florescu.

Ministrul Mediului cere acțiuni rapide

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat, într-o conferință de presă din 9 iunie 2026, importanța unei intervenții prompte în astfel de situații. „Diferența dintre o procedură aplicată la timp și o tragedie constă adesea în câteva minute”, a explicat ministrul. Buzoianu a criticat primarii care evită să intervină, deși legislația actuală permite acțiuni directe pentru protejarea comunităților.

Ministerul Mediului va transmite proceduri clare primăriilor pentru a facilita aplicarea noii legislații, menționând că unele administrații au reușit deja să creeze un cadru mai sigur pentru cetățeni. „Mesajul nostru către toate primăriile este să ia măsuri clare și imediate pentru siguranța comunităților pe care le coordonează”, a declarat Buzoianu.

Un clip video de câteva zeci de secunde, în care mai mulți urși sunt surprinși plimbându-se pe străzile din Predeal, atât ziua, cât și noaptea, a stârnit dezbateri aprinse în online. Primarul din Predeal, Sorin Ioan Ciobanu, spune că au voie să-i împuște, dar nu sunt pregătiți pentru așa ceva.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE