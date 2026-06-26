Shadia Ateia

Ce este prezervarea fertilității

Ateia explică că prezervarea fertilității, ca noțiune, se concentrează în jurul conceptului de „social freezing”, crioprezervarea ovocitelor. Este vorba despre stimulare ovariană și apoi prelevarea de ovocite prin puncție ovariană și „congelarea” ovocitelor rezultate.

Ea menționează că această procedură se efectuează, în primul rând, pacientelor care au indicație pentru ea și, în al doilea rând, prin efectuarea unui întreg panel de investigații în prealabil, pentru a se asigura că se efectuează în termeni de siguranță pentru pacientă.

Această procedură este indicată, spune medicul, pacientelor care doresc să amâne maternitatea pentru o vârstă ulterioară sau pacientelor care, din diferite motive, fie anumite patologii, fie chiar o rezervă ovariană foarte scăzută la vârste tinere, au necesitatea crioprezervării ovocitelor la momentul respectiv.

„Ideal ar fi ca atunci când discutăm despre dorința amânării maternității, din rațiuni sociale sau poate absența unui partener, să se efectueze crioprezervarea ovocitelor până la vârsta de 35 de ani, pentru a obține ovocite de calitate genetică superioară. Copiii pot aștepta, dar nu și fertilitatea ta. Trebuie să reținem că fertilitatea este, din păcate, un dar, nu un dat”, explică ea.

Din punctul ei de vedere, primul lucru pe care ar trebui să îl facă sistemul medical pentru a promova educația privind fertilitatea ar fi ca inclusiv mai multe specialități să fie informate cu privire la toate aspectele. „Informațiile «de nișă» despre fertilitate și infertilitate ar trebui să nu mai fie «de nișă» și să încercăm ca toate mesajele care trag semnale de alarmă să ajungă atât la colegi medici, cât și la paciente”, spune aceasta.

Cât de mult influențează vârsta fertilitatea feminină

Ateia spune că, astăzi, se observă o creștere spectaculoasă a nivelului de informare cu privire la fertilitate, anatomie și fiziologia aparatului reproducător în rândul femeilor față de generațiile trecute, când sursele de informare erau mai precare. Aceasta menționează că există și un revers al acestui aspect, și anume o îngrijorare care induce anxietate, ca urmare a supraexpunerii la informație, în anumite cazuri.

Medicul spune că cel mai important element în tot algoritmul fertilității feminine este vârsta. „Putem spune că vârsta «bate» tot. Ne referim, bineînțeles, la capacitatea celulei reproducătoare feminine – ovocitul – de a genera un embrion corect genetic”, explică ea.

Ateia mai adaugă că, din nefericire, ovocitele au aceeași vârstă cu fiecare dintre noi, fiind prezente la nivelul ovarului încă de la naștere, astfel că există o degradare biologică pe măsură ce anii trec, iar realitatea științifică este că, după vârsta de 40 de ani, posibilitatea de a obține un embrion euploid dintr-un ovocit propriu este subunitară.

De ce ar trebui ca interesul să existe din timp

Medicul susține că anii sunt absolut neiertători din punct de vedere genetic pentru ovocite și că, indiferent dacă maternitatea este sau nu o dorință pentru pacienta respectivă, fertilitatea ei este strâns corelată și cu buna funcționare din punct de vedere hormonal.

„O rezervă ovocitară diminuată, la o vârstă atât de tânără, se va traduce și printr-o menopauză instalată mai devreme. Prin urmare, e extrem de important să știm statusul fertil al pacientei chiar și la 20 de ani”, menționează aceasta.

Aceasta explică faptul că o simplă ecografie transvaginală efectuată de un medic ginecolog supraspecializat în infertilitate va aduce informații cu privire la rezerva ovariană, funcția ovulatorie și o multitudine de patologii care pot influența în mod negativ fertilitatea, dacă nu sunt adresate corect. „Doar un consult și o ecografie făcute de un medic care are focusul pe acest aspect – cel al fertilității prezente sau ulterioare – pot fi aur curat în termeni de informații și management ulterior al fertilității pacientei”, explică ea.

Se mai poate adăuga, spune aceasta, și un bilanț hormonal bazal, efectuat la începutul ciclului menstrual, dar menționează că acele analize sunt doar o confirmare a ceea ce deja medicul știe prin ecografie.

Ateia explică faptul că o femeie tânără poate să aibă o rezervă ovariană scăzută fără să știe și că acest lucru se întâmplă cel mai frecvent.

„Multe dintre pacientele tinere și foarte tinere nu știu că au o rezervă ovariană scăzută și află incidental fie la un consult de rutină, fie pentru că uneori apar, ca și consecință a instabilității hormonale, diverse aspecte care deranjează estetic – acnee, alopecie – pe care majoritatea pacientelor le investighează din punct de vedere hormonal și ajung să descopere exact opusul a ceea ce credeau inițial, respectiv că ar fi putut fi un sindrom de ovar polichistic”, explică Ateia.

La ce vârstă este recomandat primul bilanț al fertilității

Ateia recomandă primul bilanț al fertilității oricând, pentru că, chiar dacă pare greu de crezut, spune că aceste cazuri de insuficiență ovariană extrem de precoce apar des.

„Avem în cabinetele noastre femei de 20, 25, 27, 32 de ani care intră la menopauză. Este o situație care, deși pare rară, nu este și nu era nici în trecut, dar, din punctul de vedere al societății actuale, este mult mai impactantă, pentru că în trecut majoritatea femeilor aveau deja o sarcină obținută la vârsta la care astăzi abia începem să ne orientăm către maternitate”, explică ea.

Aceasta menționează că ideal ar fi ca pacientele să își evalueze fertilitatea periodic, eventual anual, după vârsta de 30 de ani.

Ateia susține că screeningul anual este suficient pentru situațiile în care nu există probleme, dar acolo unde există sau au existat, spre exemplu infecții vaginale recurente, spune că este nevoie de efectuarea unei testări a permeabilității tubare dacă pacienta nu obține sarcina sau dacă există endometrioză sau adenomioză; în aceste cazuri ar trebui verificată și permeabilitatea tubară.

Ateia spune că, pe lângă investigațiile pe care le poate efectua pacienta, și partenerul acesteia ar trebui să înceapă investigațiile simultan, în situația în care există patologii cunoscute, factori de risc sau deja s-au constatat dificultăți în concepție.

Care sunt semnalele de alarmă care ar trebui să trimită o femeie la medic

Shadia Ateia

Medicul spune că, în primul rând, orice modificare a duratei ciclului menstrual ar trebui să trimită o femeie la medic.

„Nu ne referim la fluctuații firești de câteva zile, ci ne referim la un alt tipar. Dacă, spre exemplu, o pacientă avea un ciclu menstrual cu durata aproximativă de 28–30 de zile și dintr-odată devine un ciclu menstrual de 25–26 de zile, atunci ar trebui investigat”, recomandă aceasta.

De asemenea, recomandă și investigarea tuturor semnalelor care trădează un dezechilibru hormonal, precum acneea, pilozitatea în exces sau, din contră, zone de alopecie, precum și greutatea în exces care nu răspunde ușor la încercările de reducere etc.

Cu toate acestea, Ateia spune că există și factori genetici care influențează fertilitatea, însă atrage atenția asupra faptului că genetic nu este sinonim cu ereditar.

„În ceea ce privește rezerva ovariană, ne poate orienta într-o oarecare măsură vârsta mamei de instalare a menopauzei, dar nu este o chestiune cu acuratețe de 100%. Mai exact, dacă mama pacientei a intrat la menopauză sub 40 de ani, ne poate orienta cu privire la fiică sau putem spune că există acest factor de risc ca și fiica să aibă o rezervă scăzută. Dar nu întotdeauna”, susține ea.

Medicul susține că fertilitatea poate fi afectată și de stilul de viață, pentru că acesta este principalul factor care influențează fertilitatea ambilor parteneri.

„De la echilibru hormonal, la stabilitate ovulatorie, la calitate ovocitară sau spermatică, la factori de natură infecțioasă, toate aceste aspecte țin de modul în care fiecare poate alege să își trăiască viața, iar impactul este major”, explică medicul.

„Infertilitatea de cauză masculină se ridică la un procent de 40–50%”

Ateia spune că principalele cauze de infertilitate în rândul pacientelor sale sunt infertilitatea de cauză masculină și cea legată de calitatea ovocitară asociată vârstei, dar observă o creștere semnificativă în rândul pacientelor cu vârste între 25–35 de ani cu rezerve ovariene extrem de scăzute.

Aceasta spune că, dacă există dificultăți în obținerea unei sarcini, niciodată nu se va concentra schema investigativă exclusiv pe parteneră, luând în calcul că, statistic vorbind, infertilitatea de cauză masculină se ridică la un procent de 40–50%. În al doilea rând, spune că acolo unde există un istoric al partenerului care poate include traumatisme, intervenții chirurgicale sau un stil de viață care favorizează probleme la acest nivel, atunci cu siguranță ar trebui evaluat din punct de vedere fertil și partenerul.

În final, Ateia amintește că nu știi că ești bine până nu îți spune cineva că ești bine. „Verificați-vă statusul fertil periodic și preîntâmpinați surprizele neplăcute”, concluzionează medicul.

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