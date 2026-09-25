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De ce i-au tăiat nasul unei femei din China antică: „Primele dovezi clare”

Mihai Toma
Mihai Toma
Jurnalist
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Craniu de femeie din China din secolul
În provincia Henan din China femeile erau pedepsite prin amputarea nasului între anii 1298-1404. Sursa foto: livescience.com
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În provincia Henan, centrul Chinei, cercetătorii au descoperit rămășițele unei femei din perioada 1298-1404, pedepsită prin amputarea nasului, probabil pentru furt sau adulter, relatează Live Science.

Descoperire șocantă în provincia Henan, China: rămășițele unei femei din secolul XIV au dezvăluit o practică brutală de pedeapsă din trecut.

Cercetătorii au identificat semne clare de amputare a nasului, o metodă folosită pentru a sancționa infracțiuni precum furtul sau adulterul.

Femeia, descrisă ca fiind de vârstă mijlocie, a fost găsită îngropată cu fața în jos într-un sicriu de lemn, pe marginea sudică a cimitirului Sanchzhiyuan.

Această poziționare neobișnuită sugerează un tratament discriminatoriu din partea comunității, explică antropologul biologic Qian Wang de la Texas A&M University.

Credem că această femeie a fost respinsă de societate după moarte. Înmormântarea ei izolată și postura corpului indică o dezaprobare clară.

Rămășițele au fost descoperite în 2019 printre alte 300 de morminte, dar unicitatea craniului a fost observată abia în 2024, când cercetătoarea Yawen Zhou de la Universitatea Zhengzhou a analizat detaliat oasele.

Studiul, publicat în Journal of Archaeological Science: Reports, evidențiază un detaliu crucial: orificiul piriform al nasului era anormal de larg, iar oasele nasului prezentau fracturi și urme de vindecare, indicând o amputare deliberată.

Potrivit experților, această practică făcea parte din „Cinci pedepse” aplicate în China antică, alături de tatuaje faciale, amputări ale picioarelor, castrări și execuții.

Dovezi scrise ale amputării nasului există încă din perioada dinastiei Shang (1600-1046 î.e.n.), unde simbolul unui cuțit lângă un nas era folosit pentru a descrie această pedeapsă. Totuși, până la această descoperire, nu existau dovezi fizice care să confirme practica.

„În economia agrară a Chinei din perioada dinastiei Yuan, furtul animalelor era comun, dar și adulterul putea fi sancționat la fel de sever. Spre sfârșitul dinastiei Yuan, amputarea nasului devenise o pedeapsă pentru infracțiuni grave”, a adăugat Wang.

Femeia trăise între anii 1298 și 1404, o perioadă de tranziție între dinastia Yuan și dinastia Ming. În mormântul ei, cercetătorii au găsit doar o agrafă de păr din cupru, ceea ce subliniază statutul ei modest și excluderea socială.

„Descoperirea oferă o perspectivă rară asupra cruzimii sistemului juridic din trecut și deschide calea pentru noi studii în bioarheologie”, afirmă Elizabeth Berger, expertă la Universitatea din California, Riverside, care nu a fost implicată în cercetare.

„Acest caz nu doar confirmă practicile istorice, ci ne ajută să explorăm mai profund impactul social al pedepselor corporale”, concluzionează Berger.

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Tags: Stiri China Stiri Asia Știință
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