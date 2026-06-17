Amy Boyington este colaborator-expert pentru numeroase documentare, inclusiv „Mayhem! Secret Lives of the Georgian Kings” (Sky History) și „Buckingham Palace with Alexander Armstrong” (Channel 5).

A fost consultant de cercetare pentru National Trust la Stowe Landscape Gardens și pentru Historic Royal Palaces la Palatul Kensington și istoric-senior al proprietăților pentru English Heritage.

Și-a obținut doctoratul în istoria arhitecturii la Universitatea din Cambridge. Teza a explorat „patronajul arhitectural al femeilor în Marea Britanie din secolul al XVIII-lea”.

În perioada Renașterii, femeile erau adesea constrânse de reguli stricte privind vestimentația și coafura. Renașterea a debutat în secolele XIV-XVI, perioada Evului Mediu târziu, în Florența, Italia și s-a răspândit în restul Europei.

Potrivit istoricului Amy Boyington, normele vremii includeau păstrarea părului strâns, ornat cu bijuterii și accesorii sofisticate, în cazul femeilor căsătorite și din clasele înalte.

Portretele cu părul desfăcut, simbol al tinereții și al disponibilității pentru căsătorie, erau rezervate femeilor necăsătorite.

Părul lung și desfăcut era considerat un detaliu intim, accesibil doar soțului după căsătorie, explică Amy Boyington.

Alegerea unei femei căsătorite de a fi portretizată cu părul desfăcut era percepută ca un gest curajos, chiar riscant din perspectiva moralității vremii.

Pentru unele femei, acest tip de reprezentare era cel mai înalt simbol al romantismului. Unele portrete erau miniaturale și destinate exclusiv privirii private.

Practică subliniază complexitatea normelor sociale și a simbolismului din secolele trecute, unde detalii aparent simple precum coafura reflectau mesaje profunde despre statutul și intimitatea femeilor.

Portretizarea femeilor căsătorite astfel era un act curajos și riscant moral – Amy Boyington

De ce femeile nu au purtat lenjerie intimă până în secolul al XIX-lea. Explicațiile unei experte

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