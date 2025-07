„Între întâlniri cu președinți și cancelar azi la Berlin, am urmărit și eu dezbaterea ușor bizară ce, zău, caută Fritz în delegația președintelui. Poate dacă politica externă a României n-ar fi fost tratată ca o cenușăreasă în ultimii 10 ani, n-am discuta acum despre prezența primarului unui oraș cu moștenire (și) germană și o industrie germană marcantă în prima vizită a președintelui în… Germania. Șoc și groază, chiar vorbesc și limba”, a transmis Fritz pe Facebook.

El a vorbit apoi despre contribuțiile sale ca primar al Timișoarei în eforturile de promovare internațională a orașului, dar și a țării noastre.

„De când sunt primar al Timișoarei, de 5 ani, încerc să plasez orașul pe harta diplomatică a Europei și a lumii. Când am fost Capitala Europeană a Culturii în 2023, am călătorit la Paris, Lisabona, Berlin, Viena, Bruxelles și alte orașe să povestesc despre cât de grozavă este România. Am reușit atunci să-l conving pe Președintele Germaniei, pe care l-am revăzut azi, să viziteze Timișoara în 2023 (lucru ce n-am reușit cu cel care atunci a fost președintele României, care n-a pus picior în oraș de când am fost ales primar în 2020)”, a explicat Fritz.

Președintele USR a precizat că știe că România are o imagine negativă în lume, influențată de stereotipuri occidentale și de lipsa de promovare eficientă: „S-o zicem pe șleau: România nu are cea mai bună imagine în lume. Parțial sunt de vină stereotipurile tenace ale occidentalilor, care nu trec peste Ceaușescu, Dracula și câini vagabonzi, parțial suntem de vină noi pentru că nu am știut să ne promovăm. Este pasiunea vieții mele să promovez România așa cum am cunoscut-o eu, la Timișoara și nu numai: deschisă, optimistă, conectată, inovatoare, europeană”.

În final, și-a exprimat aprecierea pentru deschiderea președintelui Nicușor Dan față de rolul orașelor în politica externă și a susținut că este mândru de România și „recunoscător acestei țări că mi-a dat șansă s-o reprezint și eu, primar german de oraș multicultural, român în așteptare”.

Președintele Nicușor Dan a făcut o vizită de o zi la Berlin, la invitația omologului german Frank-Walter Steinmeier.

Președintele Nicușor Dan alături de Dominic Fritz (președinte USR) și miniștrii Oana Țoiu (Externe – USR), Ionuț Moșteanu (Apărare – USR) și Radu Miruţă (Economie – USR), plus vicepremierul Dragos Anastasiu, în avionul Spartan care i-a dus de la București la Berlin

Programul a inclus întâlniri cu cancelarul Friedrich Merz, o reuniune cu oameni de afaceri germani și o întâlnire cu diaspora. S-a pus accent pe cooperarea economică și pe sprijinul pentru Ucraina și Moldova. Germania este principalul partener comercial al României.