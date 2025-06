Zilele încep să se scurteze

Solstițiul de vară este un fenomen astronomic care se produce în fiecare an în jurul datei de 20–22 iunie. În 2025, va avea loc pe 21 iunie, când Soarele ajunge la punctul cel mai nordic față de ecuatorul ceresc, la o declinație de 23° 27, corespunzătoare Tropicului Racului. Astfel, pe 21 iunie, durata zilei în România va fi de 15 ore și 32 de minute, iar noaptea va avea doar 8 ore și 28 de minute.

După această dată, zilele încep treptat să se scurteze, iar nopțile să crească, până la solstițiul de iarnă, care va fi pe 21 decembrie, ora 17:03.

Deși pare fixă, data solsițiiului variază ușor de la an la an, din cauza faptului că anul calendaristic nu coincide perfect cu mișcarea de revoluție a Pământului în jurul Soarelui, care durează aproximativ 365,25 de zile. Tocmai de aceea există și anii bisecți, când se adaugă o zi în plus, pe 29 februarie, pentru a păstra sincronizarea.

Obiceiuri pentru prosperitate și sănătate

În credinţa populară, solstiţiul de vară este favorabil unor magii puternice, care îşi pot pune amprenta pozitivă asupra unor schimbări în dragoste, prosperitate sau sănătate. Energia solstiţiului de vară este considerată a fi o energie a pasiunii, vitalităţii, creativităţii şi belşugului.

La români, solstiţiul de vară este apropiat şi legat de sărbătoarea Sânzienelor, marcată pe data de 24 iunie.

Noaptea de Sânziene, venită imediat după solstițiul de vară, este înconjurată de o aură de mister și magie. Sânzienele mai sunt denumite în popor și „Amuțitul cucului” deoarece pasărea cântă 3 luni pe an, de la echinocțiul de primăvară până la Sânziene, pe 24 iunie.

Sânzienele au darul vindecării oamenilor

Sânzienele sunt făpturi magice care au darul de a aduce vindecare oamenilor, parfum şi însuşiri de leac florilor, belşug în câmpii şi fertilitate animalelor.

În mitologia română sunt cunoscute și sub alte denumiri, precum: Dânse, Vâlve, Iezme, Irodiade, Rusalii, Nagode, Vântoase, Zâne, Domnițe, Măiastre, Împărătesele Văzduhului și încă multe altele în funcție de regiune. Sânzienelor le place să fie iubite. Se supără și pedepsesc dacă nu le iubești.

Coroniţele de Sânziene lăsate noaptea afară puteau asigura fetele că vor face nuntă în vară, dacă erau găsite dimineaţa acoperite de rouă.

În calendarul popular ziua de 24 iunie este cunoscută şi sub denumirea de „Cap de vară” sau „Drăgaica”, pentru că acum soarele ajunge la apogeu.

Talisman cu energie benefică

Totodată, solstiţiul de vară era în vechime şi un prilej de găsire şi folosire a apei magice. Îmbăierea în lacuri sau râuri avea un efect curativ, dar constituia şi un ritual de renaştere.

În unele regiuni, spălatul cu roua adunată în ajunul solstiţiului reprezenta o practică magică de frumuseţe, iar în altele, îmbăierea în apa cu ierburi din noaptea solstiţiului reprezenta o cură de refacere a sănătăţii şi vigorii.

Un ritual modern presupune transformarea unei bijuterii din aur într-un talisman cu energie benefică, printr-un proces simbolic de purificare cu elementele naturii.

Pașii ritualului

În ajunul solstițiului, se alege o bijuterie din aur (inel, pandantiv, monedă etc.) și se așază într-un vas cu ierburi uscate (cimbru, rozmarin, lavandă, salvie, mușețel, sunătoare).

În zorii zilei de 21 iunie, bijuteria se mută într-un vas cu apă curată, apoi este trecută prin flacăra unei lumânări galbene.

Se aprind ierburile din vas, lăsând fumul aromat să umple spațiul.

Până la apus, bijuteria este lăsată la soare, pentru a absorbi energia solstițiului.

Seara, se ține bijuteria în palmă, se închid ochii, se rostește dorința cea mai importantă de trei ori cu voce tare, și astfel se finalizează ritualul.

