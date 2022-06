Solstițiul de vară sau Ziua Mondială a Soarelui este și cea mai lungă zi din an. De această zi sunt legate multe tradiții și superstiții populare.

Solstițiul de vară 2022

Denumirea de solstițiu are explicația de „soarele stă”, moment în care are loc schimbarea gradientului mișcării Soarelui în raport cu declarațiile lui. Solstițiu are etimologie dublă: latinescul „solstitium”, care înseamnă solstițiu și franțuzescul „solstice”.

Solstițiul de vară este o zi marcată de o aliniere perfectă a axei Pământului pe direcţia Soarelui. După momentul solstițiului de vară, durata zilei va începe să scadă. Pe de altă parte, durata nopții, să crească, timp de 6 luni, până la 21 decembrie, momentul solstițiului de iarnă. Evident, în emisfera sudică a Pământului fenomenul se derulează în sens invers.

Așadar, în urma acestui fenomen, ambele emisfere terestre sunt iluminate inegal de Soare în decursul unul an, fapt ce duce la, latitudini medii, inegalitatea zilelor și a nopților, dar și succesiunea anotimpurilor.

Când este Solstițiul de vară 2022

Solstițiul de vară se va sărbători la data de 21 iunie 2022, ora 12:14 , aceasta fiind ziua cea mai lungă din an.

Deoarece soarele se află la cea mai mare înălțime, mai exact la culminația de 67° 52′ deasupra orizontului, soarele va lumina pentru mai bine de jumătate de zi.

Astfel lumina astrului se va afla pe cer pentru o durată de aproximativ 15 ore și 32 de minute, iar noaptea nu va avea decât 8 ore și 28 de minute de întuneric.

Când pică solstițiul de vară până în 2030

Solstițiul de vară 2023 – 21 iunie, ora 14.58

Solstițiul de vară 2024 – 20 iunie, ora 20.51

Solstițiul de vară 2025 – 21 iunie, ora 2.42

Solstițiul de vară 2026 – 21 iunie, ora 8.24

Solstițiul de vară 2027 – 21 iunie, ora 14.11

Solstițiul de vară 2028 – 20 iunie, 20.02

Solstițiul de vară 2029 – 21 iunie, ora 1.48

Solstițiul de vară 2030 – 21 iunie, ora 7.31

Solstițiul de vară și Sânzienele

În România, o dată cu solstițiul de vară este asociată și sărbătoarea Sânzienelor, cunoscută și sub denumirea de Drăgaică. Sărbătoarea se celebrează pe data de 24 iunie.

Sânzienele sunt, în mitologia românească, zâne bune din clasa ielelor, dar care atunci când nu le este respectată sărbătoarea devin surate cu Rusaliile 2022, care sunt zâne rele.

Noaptea de Sânziene, venită imediat după solstițiul de vară 2022, este înconjurată de o aură de mister și magie. Sânzienele mai sunt denumite în popor și „Amuțitul cucului” deoarece pasărea cântă 3 luni pe an, de la echinocțiul de primăvară până la Sânziene, pe 24 iunie.

Coronițele de Sânziene lăsate noaptea afară puteau asigura fetele că vor face nuntă în vară, în cazul în care erau găsite dimineața acoperite de rouă.

Florile culese de Sânziene, așezate sub pernă în noaptea de 23 spre 24 iunie, le puteau ajuta pe fete să își vadă în vis viitorul soț.

În mitologia română sunt cunoscute și sub alte denumiri, precum: Dânse, Vâlve, Iezme, Irodiade, Rusalii, Nagode, Vântoase, Zâne, Domnițe, Măiastre, Împărătesele Văzduhului și încă multe altele în funcție de regiune. Sânzienelor le place să fie iubite. Se supără și pedepsesc dacă nu le iubești.

Tot pe 24 iunie creștinii sărbătoresc și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare importantă trecută în calendar ortodox 2022.

Descoperă mai multe lucruri inedite despre Sânziene sau Drăgaica

Solstițiul de vară 2022 – tradiții și superstiții

Chiar dacă în 2022 tradițiile și superstițiile legate de Solstițiul de vară sunt mai cunoscute și respectate, există locuri în care oamenii încă sărbătoresc Ziua Soarelui ca în vechime. Deseori, ziua soarelui sau solstițiul de vară așa cum este cunoscut fenomenul, a fost asociat cu o mulțime de tradiții populare ce au ca scop noi începuturi.

Solstițiul de vară 2022 este o zi de sărbătoare ce este evidențiată prin petreceri, cântece, dansuri, focuri mari și picnicuri în aer liber. Cu sute de ani în urmă, solstițiul de vară era prilejul de a calcula momentele importante ale muncilor agricole.

Se spune că energia solstițiului de vară este energia pasiunii, creativității, virilității și belșugului.

Dacă faci baie în lacuri sau râuri în această zi, efectul este unul curativ și constituie un ritual de renaștere.

De asemenea, în credința populară se spune că solstițiul de vară este benefic și asupra schimbărilor în dragoste, sănătate și prosperitate. Magia practicată în timpul solstițiului are puterea de a materializa dorințe ori aspirații greu de realizat.

De asemenea, Ziua Soarelui era o perioadă populară din an pentru organizarea nunților și petrecerilor. Încă de pe vremuri se credea în energia solstițiului de vară, magia practicată în timpul solstițiului, deoarece aceasta avea darul de a îndeplini dorințele ori aspirațiile care, aparent, erau imposibile.

Se spune că, datorită puterilor magice ale focului de solstițiu, fetele își puteau ghici viitori soți. Flăcările focului alungau demonii și spiritele rele.

De această ocazie este legat și un ritual de transformare a unei bijuterii din aur în talisman.

Orice bijuterie preferată, înainte cu o zi de solstițiu, este pusă într-un vas rezistent la foc, iar înăuntru se pun ierburi aromate (cimbru, rozmarin, mușețel, lavandă, sunătoare), deoarece reprezintă elementul pământ.

În dimineața zilei de solstițiu de vară se scoate bijuteria din aur și se pune într-un vas cu apă curată, apoi se trece prin flacăra unei lumânări galbene ori aurii. Astfel se spune că bijuteria este purificată datorită elementului focului.

