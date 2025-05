Luptă electorală tip conservă

Președintele Aur a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, dar Diaconu crede că Simion e speriat de propriul rezultat: „În campania electorală, a pus pe masă, în fața electoratului său, tot ce a avut. Dincolo de asta, în prezent, el nu mai are nimic de oferit alegătorilor. Prin urmare, nu are nici un sens să mai facă băi de mulțime, să iasă cu declarații pompoase, să se bată cu pumnii în piept a victorie sau să emită alte mesaje populiste”. Mai mult, Simion nu are nici un interes să se implice în vreo dezbatere politică 1 la 1. Lupta se duce acum pe alte fronturi.

„În spatele acestei spirale a tăcerii se ascunde o strategie foarte bine gândită, un adevărat război, o luptă crâncenă, dar nu pentru a câștiga voturile indecișilor. Căci nu mai are de unde, este conștient că nu mai are cum să obțină încă un milion de alegători. În schimb, încearcă să-i conserve, să-i păstreze pe cei loiali, pe care deja se bazează, pe cei fideli”, a mai precizat specialistul.

Simion a ales să joace în aceste alegeri o carte atipică, dar care, speră el, va fi câștigătoare. „Aceste alegeri au fost de tipul alegerilor conservă. George Simion a știut din start că se bazează pe un electorat stabil în sondaje și loial până la capăt. Prin urmare, chiar începând din ultimele săptămâni de campanie, el nu a mai muncit decât pentru a-și conserva ceea ce câștigase deja de-a lungul timpului. Practic, nu a mai fost nevoie să participe la dezbaterile televizate pentru că el își câștigase deja alegătorii. Nu trebuia să mai facă ceva în plus”, explică Gabriel Diaconu.

Simion nu va participa la o dezbatere cu Nicușor Dan

Apoi, tăcerea în care s-a cufundat șeful AUR după ce a fost declarat câștigător al primului tur este doar continuarea aceleiași strategii foarte bine puse la punct: „Nu are nevoie să-și facă o campanie electorală agresivă. Pe oameni, atât cât a putut, i-a cucerit. Nu mai are de ce să-și consume energia în această direcție. Prin urmare, o ieșire clasică, declarații în fața alegătorilor, mulțumiri și promisiuni n-o să vedem din partea lui. Vine un moment în care consultanții îți spun că ai făcut destul și ar trebui să te oprești. Dacă nu, tot ce vei adăuga în plus s-ar putea să strice”.

Gabriel Diaconu este de părere că o ieșire la rampă într-o eventuală confruntare 1 la1 ar putea în aceste momente să-i facă mai mult rău decât bine. „Cine va reuși să-l scoată din vizuină într-o confruntare 1 la 1 ar putea să-l facă să piardă din procentele deja câștigate”, e de părere spcialistul.

Practic, ca și în turul 1, șansele ca George Simion să participe la o dezbatere televizată cu Nicușor Dan sunt aproape nule.

Simion „se află în cel mai vulnerabil moment al carierei sale politice”

Lupta, în schimb, se dă acum pe plan politic. Acum încep cu adevărat calculele și negocierile la sânge. „Simion tace acum dintr-un singur motiv. Atenția lui este îndreptată către negocierile cu partidele politice, iar aceste negocieri sunt extrem de grele. Discuțiile sunt foarte intense cu PSD, pentru o viitoare coaliție, dar și cu echipa lui Ponta”.

Și iată cum, deși ar trebui să asistăm la un triumf al lui Simion, în realitate, șeful AUR se află în cea mai ingrată, dificilă și delicată poziție de când a intrat în politică. „Presiunea pe umerii săi este una enormă. Dacă negocierile eșuează, riscă să piardă tot ce a construit până acum. Și a construit cu mare efort”.

Medicul a precizat că, în comparație cu alți candidați, Simion a fost foarte disciplinat și muncitor în campania electorală. „Ne convine, nu ne convine, ăsta este adevărul. A vizitat toată țara, s-a adresat electoratului de peste tot, a bătut sate, comune și orașe. Când a spus că a schimbat două perechi de pantofi într-o săptămână, să știți că nu a mințit. AUR și George Simion chiar au luptat pentru fiecare vot, pentru fiecare om simplu cu mâinile bătătorite și fără dinți în gură”.

Însă, chiar și așa, deși a bătut România-n lung și-n lat, Simion știe că țara nu este a lui. „Se află în cea mai vulnerabilă poziție din toată cariera lui politică, deși ar trebui să-și trăiască victoria, să sărbătorească. Simion trăiește acum cel mai greu ceas politic al său”.

A pus totul pe masă, iar asta l-ar putea lovi ca un bumerang

Gabriel Diaconu consideră că șeful AUR a pus totul la bătaie: munca pe care a depus-o pe plan intern dar și internațional, deplasările, vizitele, discursurile, banii pe care i-a dat pentru scrisorile adresate populației – prin încălcarea legii. „Totul a fost pus pe masă pentru acest procent de 40%. Însă, în doar două săptămâni, această strategie l-ar putea lovi ca un bumerang: oamenii i-au văzut toate cărțile, el nu mai are nici un as în mânecă. Iar dacă politicul se coalizează împotriva lui, Simion nu va avea nici o șansă la Cotroceni”.

O să rămână doar un om care a fost învins la mustață, un lider populist de temut și doar atât. „Dar va fi memorat și pentru faptul că a renăscut democrația românească militantistă, activistă, că a scuturat un pic ciucurii liberali, social-democrați și useriști. O să rămână cu gloria asta postumă și nimic mai mult”. Practic, câștigător al primul tur de scrutin, Simion riscă să fie marele perdant al acestor alegeri prezidențiale.

Gabriel Diaconu are 45 de ani și este medic specialist în psihiatrie. A fost consilier onorific al ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, până în august anul trecut, iar în prezent lucrează în cadrul spitalului Medlife. Cu studii universitare în Canada, Gabriel Diaconu este și directorul medical al clinici MindCare.

