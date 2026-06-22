De ce tremură volanul mașinii tale

Identificarea cauzei exacte a vibrațiilor în volan este esențială, deoarece fiecare dintre acestea acționează diferit, provoacând vibrații constante sau doar la frânare ori la viteze de deplasare mari. Iată care sunt principalele cauze:

Anvelopele. Dacă volanul pare ușor instabil sau vibrează în timp ce conduci, acest lucru se întâmplă de obicei din cauza unor probleme la anvelopele de pe față. În cele mai multe dintre cazuri este vorba pur și simplu de anvelope dezechilibrate, mai ales la viteze ridicate, iar o vizită la cea mai apropiată vulcanizare poate remedia situația pe loc, prin reechilibrarea roților. Totuși, este posibil ca una sau chiar toate anvelopele să se fi deformat, să prezinte o uzură neuniformă sau chiar să fie deteriorate, situație în care se impune achiziționarea unui set nou.

Geometria. Personalul specializat de la vulcanizare va verifica nu doar starea anvelopelor, ci și geometria roților mașinii tale. Pentru asta, mecanicii vor ajusta unghiurile suspensiei pentru a se asigura că acestea sunt paralele între ele și perfect perpendiculare pe sol, în conformitate cu specificațiile producătorului auto. După cum precizează rac.co.uk, o geometrie defectuoasă nu provoacă de obicei vibrații în volan, ci uzura neuniformă a anvelopelor și, implicit, tendința mașinii de a trage spre partea dreaptă ori stângă a drumului. Totodată, nealinierea roților va afecta suspensia.

Frânele. Dacă vibrațiile în volan apar exclusiv pe perioada de frânare, problema poate fi cauzată de discurile de frână deformate sau uzate neuniform ori de alte probleme. Dacă rotoarele, etrierele sau orice altă componentă a sistemului de frânare este deteriorată sau nu a fost revizuită de mult timp, vehiculul va prezenta tremurături și un comportament instabil la volan.

Suspensiile. Componentele suspensiei de pe puntea față și sistemul de direcție pot la rândul lor să provoace oscilații ale roților. Piesele deteriorate, slăbite sau uzate ale suspensiei vor îngreuna direcția vehiculului și vor genera, cel mai probabil, probleme suplimentare la nivelul motorului și sistemului de frânare.

Jantele. Dacă recent ai dat cu mașina într-o groapă din carosabil sau ai lovit mai tare o bordură este posibil ca una dintre jante să se fi deformat. Pentru remediarea problemei va trebui să mergi la o vulcanizare pentru a îndrepta janta/jantele. Dacă această operaţiune se repetă de prea multe ori, janta se poate fisura și necesită înlocuirea ei.

Este important de precizat că multe automobile moderne sunt echipate cu sistemul „Lane Assist”, care previne părăsirea accidentală a benzii de rulare. Această tehnologie îl avertizează pe șofer prin vibrații în volan, care sunt însoțite de obicei de un semnal sonor și/sau de un indicator luminos în tabloul de bord. Trebuie să știi că aceasta este o funcție de siguranță, nicidecum o defecțiune. Dacă nu ești sigur de modul în care funcționează tehnologia, consultă manualul mașinii.

Puntea. Deformarea uneia dintre punți, fie ea cât de mică, poate apărea în urma unui accident sau a unui șoc puternic produs în timpul rulării, cum ar fi impactul cu o groapă mai adâncă sau cu o bordură mai înaltă. În această situație, vibrațiile se vor resimți în toată mașina și se vor intensifica odată cu mărirea vitezei de deplasare. Dacă ai avut un astfel de incident cu mașina ta îți recomandăm să mergi într-un service pentru o verificare a șasiului pentru eventuale deformări.

Servodirecția. O altă cauză pentru care pot apărea vibrații în volan o reprezintă defectarea pompei sau casetei de direcție. În această situație va trebui să te prezinți de urgență într-un service auto pentru o verificare amănunțită deoarece vorbim despre o problemă gravă care se poate solda cu producerea de accidente. De asemenea, verifică și nivelul lichidului din rezervorul servodirecției, mai ales dacă observi sub mașină scurgeri de lichid.

Starea drumurilor. În general, șoferii care observă că volanul tremură în timpul rulării ar trebui să trateze problema cu seriozitate și să acționeze cât mai rapid. Totuși, înainte de a apela la un mecanic sau de a duce mașina într-un service autorizat merită verificat dacă nu cumva starea drumului este de vină. Există multe drumuri pline de gropi și denivelări care pot genera dificultăți de direcție.

Efectele la viteze ridicate

Dacă un sistem de direcție potențial avariat provoacă vibrații în volan, acestea vor fi mult mai pronunțate când rulezi cu viteză mare, iar mașina va fi mai greu de controlat. Printre efectele secundare se numără un consum mai mare de combustibil, deteriorarea accelerată a anvelopelor și un risc sporit în materie de siguranță rutieră pentru toți participanții la trafic.

Efectele asupra frânării

Vibrațiile volanului apar de regulă atunci când există o problemă tehnică și sunt mai accentuate în cazul frânărilor bruște la viteze mari sau la frânarea pentru abordarea virajelor. Vehiculul va necesita o distanță mai mare de încetinire/oprire și va trage puternic către o parte sau cealaltă. Este important de reținut că vibrațiile în volan afectează mai sever frânarea decât accelerarea.

Ce riscuri îți asumi dacă ignori un volan care tremură

Un volan care vibrează în mers nu poate fi trecut cu vederea. Și nici nu ar trebui, deoarece este unul dintre cele mai clare indicii că ceva din partea din față a mașinii tale nu funcționează la parametri normali, potrivit halsautocare.com. Dacă vehiculul devine greu de controlat, este recomandat să te oprești în cel mai sigur loc posibil și solicită asistență tehnică, iar dacă vibrațiile sunt moderate, deplasează-te la cel mai apropiat service pentru o verificare. Cel mai important aspect al acestei probleme este cel al consecințelor ce pot apărea pe fondul neglijării simptomelor.

Vibrațiile în volan nu reprezintă doar un disconfort, ci un semnal al unor probleme care pot duce la o problemă gravă. Principalele riscuri sunt legate de pierderea stabilității și a controlului asupra mașinii la viteze mari, în special în timpul manevrelor și frânării de urgență. Vibrațiile constante accelerează uzura anvelopelor, rulmenților, articulațiilor, tijelor de direcție și a altor componente ale șasiului, ceea ce crește costurile de reparații. În cazuri mai serioase, se pot defecta planetarele sau componentele suspensiei, ceea ce duce la pierderea bruscă a controlului asupra vehiculului.

Dacă vibrațiile sunt cauzate de un defect grav al discurilor de frână sau de un etrier blocat, se poate defecta parțial sau integral sistemul de frânare. Experții în domeniu remarcă faptul că defectele minore, cum ar fi dezechilibrarea roților sau o ușoară deformare a anvelopelor, se transformă aproape de fiecare dată în defecțiuni mai grave și mai costisitoare dacă sunt lăsate nerezolvate. Cu alte cuvinte, ignorarea a ceea ce poate fi remediat cu câteva zeci de lei – echilibrarea roților sau ajustarea presiunii în anvelope – se poate transforma rapid într-o reparație de mii de lei sau, în cel mai rău scenariu, cauza unui accident grav.

Ce trebuie să faci dacă volanul tremură

În cele mai multe situații vei avea nevoie de un mecanic pentru a rezolva problema care cauzează vibrațiile în volan. Pentru a-l ajuta să diagnosticheze defecțiunea, ar fi util să notezi în ce condiții au apărut vibrațiile (de exemplu, la frânare sau la viteze mari), să verifici dacă presiunea în anvelope este cea recomandată de producător în cazul în care suspectezi că dezechilibrul acestora este cauza, și să observi dacă vibrațiile persistă. Dacă problema persistă, se recomandă să duci mașina la un mecanic autorizat cât mai curând și să îi comunici în ce circumstanțe a început să tremure volanul.

Cum se face diagnosticarea corectă

Pentru a identifica problema, începe cu o inspecție vizuală atentă a anvelopelor, jantelor și a componentelor suspensiei. Caută semne de uzură, deteriorare sau dezaliniere a anvelopelor. Atunci când volanul vibrează la viteze mari, pot fi necesare diverse tipuri de reparații. În primul rând trebuie să echilibrezi toate cele patru anvelope, deoarece aceasta este cea mai frecventă cauză în cazul în care volanul tremură la viteze de rulare cuprinse între 90 și 105 km/h.

De asemenea, rotația periodică a anvelopelor ajută la prevenirea apariției vibrațiilor. Conform autozone.com, geometria roților este esențială pentru a preveni apariția vibrațiilor în volan. Dacă suspectezi o problemă de aliniere, apelează la un mecanic care va seta unghiurile corecte ale roților și va putea identifica eventuale componente slăbite sau deteriorate. Piesele uzate sau defecte ale suspensiei pot fi înlocuite astfel încât să se restabilească funcționarea normală.

Reparațiile frecvente includ înlocuirea articulațiilor sau capetelor de bară, schimbarea bucșelor brațelor de suspensie ori montarea unor noi butucuri de roată. Întreținerea regulată a sistemului de frânare previne apariția vibrațiilor. Printre lucrările esențiale mai amintim rectificarea sau înlocuirea rotoarelor, schimbarea plăcuțelor de frână, corectarea sau înlocuirea discurilor de frână și revizia sau înlocuirea etrierelor blocate.

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