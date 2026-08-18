Incidentul, confirmat de Direcția pentru Siguranța Traficului Rutier din Letonia (CSDD), capătă o dimensiune critică și pentru România, în condițiile în care atacatorul este același hacker care a paralizat activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

În urma atacului desfășurat asupra bazei de date a CSDD, hackerii au reușit să fure informații extrem de sensibile, printre care numele și prenumele cetățenilor, detaliile de plată, numerele de înmatriculare ale vehiculelor și adresele de reședință înregistrate. Scara compromiterii este una uriașă, având în vedere că populația totală a Letoniei este de aproximativ 1,9 milioane de locuitori, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate din populația țării a fost afectată.

Reacție dură la nivel înalt și anchetă de securitate națională

Prim-ministrul leton Andris Kulbergs a ordonat de urgență o anchetă oficială și a criticat public conducerea instituției afectate pentru întârzierea cu care a raportat incidentul. Oficialul leton a avertizat că atacul ar fi putut fi inițiat din afara țării și a punctat că astfel de vulnerabilități au devenit o problemă directă de securitate națională.

Șeful Guvernului de la Riga s-a arătat extrem de nemulțumit de felul în care autoritățile gestionează securitatea informatică, făcând trimitere și la un alt atac cibernetic grav derulat în luna iunie asupra administrației forestiere de stat (LVM).

Reprezentanții autorității letone pentru securitate cibernetică au atras atenția că datele furate pot fi folosite în orice moment de infractori pentru tentative de fraudă și inginerie socială.

Legătura directă cu atacul de la Cadastrul din România

Ancheta internațională a scos la iveală o conexiune directă între incidentele din Baltic și problemele majore cu care se confruntă infrastructura IT din România. Hackerul care operează sub pseudonimul „ByteToBreach” este cel identificat ca fiind responsabil atât pentru atacul asupra companiei forestiere din Letonia, cât și pentru cel mai grav atac cibernetic din istoria ANCPI.

Sistemele informatice ale Cadastrului românesc, inclusiv aplicația centrală e-Terra și adresele de e-mail instituționale, au fost complet blocate în urma atacului cibernetic, generând blocaje masive pe piața imobiliară și întârzieri administrative. Blocajul a fost atât de grav încât Parlamentul a luat în calcul prelungirea termenelor legale privind aplicarea cotei reduse de TVA pentru tranzacțiile imobiliare.

Instituția de Răspuns la Incidente Cibernetice a Republicii Letonia (Cert.lv) s-a alăturat anchetei din România, oferind experților români indicatorii de rețea ai infrastructurii folosite de hacker și date tehnice cruciale pentru neutralizarea amenințării. Cu toate acestea, experții în securitate avertizează că piratul informatic „ByteToBreach” rămâne extrem de activ în spațiul cibernetic european și caută în continuare noi ținte vulnerabile.

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