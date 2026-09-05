Candida RN la alegerile prezidențiale din Franța, Marine Le Pen (58 de ani), înțelege probabil că nu trebuie să lase niciun loc de îndoială în perspectiva campaniei din primăvara anului viitor. Dacă va fi aleasă, va deveni președința țării. Prim-ministrul ei pare a fi succesorul ales, Jordan Bardella. Dar direcția politicii economice și financiare a Republicii, confruntată cu o datorie-record, va fi decisă de ea, de la Palatul Élysée.

Această așteptare este, pentru candidata Adunării Naționale (RN), o condiție prealabilă. Spre deosebire de Jordan Bardella, care este mai apropiat de capital și de dreapta tradițională, Marine Le Pen nu crede într-o linie politică centrată pe lumea afacerilor. Ea rămâne convinsă că electoratul său cel mai devotat se află în clasa de mijloc și clasa muncitoare, ceea ce este cazul în bastionul său electoral Pas-de-Calais și, în general, în nordul Franței, unde RN a preluat fiefurile politice ale Partidului Comunist.

Marine Le Pen este considerată câștigătoare în toate scenariile

Toate sondajele efectuate recent arată că Marine Le Pen se va califica în turul doi cu peste 35% din voturi și va fi victorioasă împotriva tuturor candidaților, atât de dreapta, cât și de stânga. Ultimul sondaj publicat de institutul IFOP prezice victoria ei „în toate scenariile”. Cel mai rău lucru pentru ea ar fi să irosească acest avantaj dând impresia că își trădează alegătorii.

Acesta este motivul pentru care Marine Le Pen l-a demis recent pe François Durvye, consilier special al lui Jordan Bardella și una dintre figurile-cheie în formarea și consolidarea unor legături între RN și comunitatea de afaceri. De asemenea, acesta este motivul pentru care a decis să reafirme componenta socială a platformei sale politice.

Deocamdată, Marine Le Pen își menține promisiunea de a abroga reforma pensiilor adoptată în aprilie 2023 și care, după unele frământări, a stabilit vârsta legală de pensionare la 63 de ani și jumătate, față de peste 65 de ani în toate țările vecine cu Franța.

„Bardellamania”, o problemă pentru femeia care ar putea deveni președinta Franței

Pentru formațiunea politică a lui Le Pen, obiectivul rămâne reducerea vârstei de pensionare la 62 de ani, deși ar genera un cost anual estimat la 9 miliarde de euro. Această promisiune este menținută totodată în pofida unui deficit serios al sistemului francez de securitate socială (- 21,5 miliarde de euro în 2025).

Însă o altă țintă este în vizorul femeii care candidează la președinția franceză pentru a patra oară consecutiv: „Bardellamania”. Jordan Bardella (30 de ani) este popular, mai ales pe rețelele de socializare. Ascensiunea sa politică (care se datorează în întregime familiei Le Pen) rezonează cu tinerii. Așadar, ce urmează?

Pentru istoricul Jean Garrigues, provocarea lui Marine Le Pen este „să-și consolideze autoritatea în pofida omniprezenței lui Bardella în mass-media”.

Marine Le Pen și Jordan Bardella încă au nevoie unul de altul

Cei doi lideri ai RN au în mod clar nevoie unul de celălalt, și ei știu asta. Marine Le Pen menține conducerea politică și ideologică, în timp ce Bardella aduce popularitate și capacitatea de a lărgi electoratul partidului. În aceste condiții, Le Pen vrea ca Bardella să se axeze pe o nouă sarcină, și anume afacerile internaționale.

Reechilibrat astfel, parteneriatul Le Pen-Bardella ar trebui să funcționeze în avantajul femeii care, la ultimele două alegeri, din 2017 și 2022, a fost învinsă la urne de Emmanuel Macron.

Cu toate acestea, cea mai bună armă a sa rămâne promisiunea de a proteja poporul francez. Sociologul Jérôme Fourquet, de la IFOP consideră că alegătorii săi au nevoie în primul rând de reasigurare în fața crizelor (economice, de securitate și de sănătate). „Susținerea Adunării Naționale sau a anumitor retorici este aproape o funcție consolatoare pentru a compensa sentimentul de pierdere a controlului”, a explicat el pentru Blick.

Ori nimeni nu îl consideră deocamdată pe Jordan Bardella, logodit de curând cu o prințesă, drept un politician capabil să ofere alinare oricui.

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