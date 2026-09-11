Un nou mesaj RO-Alert a fost emis vineri dimineață în nordul județului Tulcea. Radarele MApN au detectat ținte aeriene în apropierea graniței României cu Ucraina, iar două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Borcea.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru activarea procedurilor de protecție a populației. Astfel, la ora 4.36, un mesaj de tip RO-Alert a fost distribuit pe telefoanele mobile ale locuitorilor din zona de nord a județului Tulcea, avertizându-i cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației. Alerta aeriană în nordul județului Tulcea a încetat la ora 6.30”, a transmis MApN.

Ministerul Apărării Naționale precizează că, în ciuda evoluției țintelor în apropierea graniței, nu au fost înregistrate pătrunderi ale acestora în spațiul aerian național al României. Forțele MApN continuă să monitorizeze îndeaproape situația din zona de frontieră.

Alerta din Tulcea vine la doar o zi după ce un alt mesaj RO-Alert a fost emis pentru populație. În cursul zilei de joi, locuitorii au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din cer. MApN a ridicat două avioane F-18 și un elicopter pentru monitorizare.

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