Cea mai mică școală din Europa și-a redeschis porțile după mai bine de 20 de ani, într-unul dintre cele mai izolate sate din Italia. Aisha, în vârstă de 6 ani, este singura elevă înscrisă în clasa întâi, iar pentru ea școala înseamnă că nu va mai fi nevoită să facă zilnic naveta pe mare, relatează publicația italiană La Sicilia.

Școala din Ginostra are un singur elev

Anul școlar a început în Ginostra, un mic cătun de pe insula Stromboli, în arhipelagul Insulelor Eoliene, din Italia. Localitatea este accesibilă doar pe mare, iar în timpul iernii legăturile maritime pot deveni dificile din cauza vremii.

După două decenii în care școala a fost închisă, autoritățile au decis redeschiderea unei singure săli de clasă, amenajată în spațiul parohiei locale.

În bancă se află anul acesta Aisha, o fetiță de 6 ani, singura elevă a școlii.

Fetița este înscrisă oficial în clasa întâi și aștepta cu nerăbdare începutul aventurii școlare.

„Abia aștept să merg la școală”, spunea Aisha înainte de redeschidere, pentru publicația italiană.

Părinții au luptat pentru redeschiderea școlii

Decizia de a redeschide școala vine după o perioadă îndelungată în care familia Aishei s-a confruntat cu problema accesului la educație.

Părinții, Raffa Bazine și Monica Abbate, au ales să rămână în Ginostra, în ciuda izolării localității. Pentru ei, plecarea din sat pentru a-i asigura fiicei educația nu a fost o soluție.

„Pentru noi, acesta este locul sufletului”, au explicat părinții.

Ginostra are în jur de 40 de locuitori în timpul iernii. Satul are puține servicii, iar deplasarea către alte localități depinde de transportul maritim.

Stromboli nu reprezenta o alternativă viabilă din cauza programului hidroglisoarelor, incompatibil cu orele de curs. Nici deplasarea până la Lipari nu ar fi fost ușoară, mai ales în sezonul rece.

„Am fi fost nevoiți să ne despărțim. Soțul meu, care conduce o mică firmă de construcții, ar fi trebuit să rămână aici; fetița și cu mine ar fi trebuit să ne mutăm în altă parte”, a spus mama fetiței.

O școală redeschisă pentru a păstra familia în sat

Părinții au trimis solicitări către autoritățile locale, conducerea instituției de învățământ din Lipari și Biroul Școlar Provincial Messina. Au cerut înființarea unei filiale școlare în Ginostra.

Solicitarea a fost acceptată.

Astfel, sala de clasă din incinta recent renovată a parohiei a devenit din nou spațiu de educație, după mai bine de 20 de ani.

Pentru comunitate, redeschiderea școlii nu înseamnă doar rezolvarea unei probleme administrative. Este și o încercare de a combate depopularea satului.

„Familiile tind să părăsească satul, parțial din cauza problemei educației copiilor lor. Cine știe, știind marea realizare pe care am făcut-o, dacă va exista o inversare a tendinței”, au mai adăugat părinții.

Un profesor va veni din Lipari

Aisha nu va fi singură în sala de clasă. Pentru întregul an școlar a fost stabilit un profesor, iar predarea va urma un program ministerial adaptat situației speciale a școlii.

Soluția urmărește să ofere stabilitate și să evite schimbările frecvente de cadre didactice, o problemă întâlnită în zonele izolate.

În acest fel, eleva va putea urma cursurile în satul în care locuiește, fără să depindă de deplasările zilnice pe mare.

Viața în Ginostra este diferită de cea din marile orașe, însă familia spune că micimea comunității creează și un puternic sentiment de solidaritate.

În sat locuiesc aproximativ 40 de persoane în timpul iernii, iar vecinii ajung să se sprijine reciproc.

„Suntem 40, ca un apartament mai întins”, au spus părinții fetiței de 6 ani.

Aisha își petrece timpul și cu copiii care vin în sat pentru perioade mai lungi. A învățat chiar și câteva cuvinte în germană de la copiii unor vecini aflați în vacanță.

Fetița iubește natura și este foarte atașată de câinele familiei, Sven.

Pentru părinții ei, redeschiderea școlii este dovada că viața într-un loc atât de izolat poate fi compatibilă cu nevoile unui copil.

„În cele din urmă, totul aici este mai puțin complicat decât pare. Trebuie doar să te organizezi”, spun ei.

Pentru Aisha însă, lucrurile sunt mult mai simple: are 6 ani, o bancă a ei și o școală în satul în care familia ei a ales să trăiască.