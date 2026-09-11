Ilie Bolojan a comentat ultimele date privind intenția de vot publicate de INSCOP Research, care plasează formațiunea AUR pe primul loc în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, la o distanță considerabilă de principalele partide de guvernare.

Ilie Bolojan a explicat că această evoluție este rezultatul unei stări generale de nemulțumire în rândul populației și al lipsei de încredere în clasa politică tradițională.

Conform datelor colectate în cadrul Barometrului INSCOP Research, realizat în perioada 1 - 7 septembrie, AUR înregistrează o intenție de vot de 39,7%, fiind urmat la mare distanță de PSD, cu 18,7%, și PNL, cu 16,3%.

În cadrul unui interviu pentru postul de televiziune B1TV, Ilie Bolojan a arătat că avansul opoziției se explică prin absența unei perspective clare percepute de cetățeni, factor ce împinge o parte din electorat către un vot de protest.

În opinia sa, poziționarea în afara fostelor formule guvernamentale reprezintă un atu pentru AUR în această perioadă.

Comentând decizia recentă a Birourilor Permanente reunite ale Parlamentului privind numirea jurnalistei Sorina Matei la conducerea interimară a Societății Române de Televiziune (SRTv), propunere susținută de AUR, Ilie Bolojan a menționat că noul președinte-director general are ocazia de a demonstra eficiența măsurilor de eficientizare și reformă la TVR, prin creșterea audiențelor și gestionarea responsabilă a bugetului public.

Apreciind că disputele permanente dintre partidele din coaliție au accentuat neîncrederea cetățenilor, Ilie Bolojan a subliniat că electoratul nu mai analizează responsabilitatea punctuală a formațiunilor politice atunci când apar divergențe publice.

Premierul interimar a recomandat o abordare bazată pe respect față de alegătorii tuturor partidelor și evitarea atacurilor directe la adresa opțiunilor de vot ale populației.