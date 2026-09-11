De ce nu ar trebui să pui niciodată panglici sau abțibilduri pe valiză. Avertismentul transmis de angajații din aeroporturi

Milioane de pasageri obișnuiesc să își lege panglici colorate, benzi elastice sau să lipească abțibilduri pe valize pentru a le identifica rapid pe banda de bagaje la sosire. Deși pare o soluție practică și inofensivă, acest obicei le poate da peste cap întreaga vacanță, avertizează angajații din domeniul aviatic.

Un angajat al Aeroportului din Dublin a explicat pentru publicația elvețiană Blick, parte a trustului Ringier, de ce accesoriile vizibile atașate pe valize reprezintă o sursă majoră de probleme. Scanerele automate folosite în sistemele moderne de sortare a bagajelor întâmpină dificultăți atunci când detectează panglici sau benzi fluturânde.

În momentul în care un bagaj nu este recunoscut automat de cititoarele optice din cauza acestor elemente adăugate, calculatorul îl direcționează către linia de verificare manuală.

Acest traseu secundar necesită timp suplimentar, iar în perioadele aglomerate din aeroporturi, există un risc uriaș ca geanta să nu mai ajungă la timp în cala avionului. Rezultatul direct este întârzierea bagajului sau chiar pierderea acestuia.

Nici abțibildurile vechi sau decorative nu sunt lipsite de riscuri. Acestea pot crea confuzie în sistemul automatizat de citire a codurilor de bare, complicând inutil procesul de procesare a valizelor.

Recomandarea fermă a specialiștilor este ca pasagerii să evite marcajele stridente sau atașamentele textile pe geanta de călătorie.

Pe lângă riscul pierderii bagajului, o altă problemă frecventă în timpul călătoriilor este scurgerea lichidelor în interiorul valizei. Flacoanele de șampon, gel de duș sau loțiune de plajă se pot deschide din cauza presiunii sau a manipulării brute a geamantanului.

Pentru a preveni un astfel de incident neplăcut, nu este nevoie de recipiente speciale scumpe, ci doar de câteva baloane obișnuite. Un balon fixat strâns peste capacul recipientului oferă un strat protector impermeabil care împiedică orice scurgere accidentală pe haine.