Meta lansează Muse, agentul AI care rezervă biletele de avion în locul tău

Meta a lansat oficial noul său agent de inteligență artificială numit Muse, un asistent personal capabil să execute sarcini complexe în numele utilizatorilor, printre care se numără căutarea și rezervarea directă a biletelor de avion.

Funcția de rezervare a zborurilor este realizată în parteneriat cu compania britanică Duffel, care oferă acces în timp real la sistemele companiilor aeriene prin intermediul API-ului său, potrivit publicației PhocusWire.

Utilizatorii îi pot cere asistentului Muse să planifice o călătorie, iar sistemul prezintă opțiunile, efectuează rezervarea și gestionează eventualele modificări.

Deși în prezent serviciul acoperă doar bilete de avion, pe viitor vor fi adăugate și opțiuni de cazare, conform explicațiilor oferite de Steve Domin, CEO-ul Duffel. Utilizatorii pot alege să finalizeze achiziția prin Duffel sau pot opta pentru rezervarea directă pe site-ul companiei aeriene.

În acest din urmă caz, Muse navighează prin browser și solicită intervenția utilizatorului doar pentru autentificare sau aprobarea finală a plății.

Pentru procesarea tranzacțiilor financiare, platforma folosește portofelul Stripe Link. Sistemul generează un card virtual de unică folosință transmis companiei aeriene, protejând datele bancare reale ale călătorilor.

Utilizatorii pot opta și pentru preluarea ecranului la momentul plății pentru a introduce manual datele cardului sau pot folosi servicii precum Apple Pay, Google Pay, PayPal sau Shop Pay.

În plus, Duffel monitorizează statutul zborurilor și trimite notificări în caz de anulare, oferind opțiuni de auto-serviciu direct în interfața Muse. Dacă o problemă nu poate fi rezolvată automat, utilizatorii sunt redirecționați către agenții de suport Duffel disponibili nonstop.

Totuși, modificările din ziua zborului sau adăugarea de bagaje suplimentare rămân în responsabilitatea directă a companiilor aeriene.

Muse este disponibil inițial în Statele Unite pentru utilizatorii de iOS, Android, pe site-ul muse.ai și prin intermediul aplicației WhatsApp, urmând să fie integrat și pe ochelarii inteligenți ai companiei. Serviciul oferă un nivel de utilizare gratuită, după care necesită un abonament plătit.