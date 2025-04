În acel interviu, și după ce amândoi și-au amintit de „All you need is love”, melodia nemuritoare a Beatles, Calvo l-a întrebat: „Care este formula fericirii?”. Iar Papa Francisc a oferit propriul său „decalog al fericirii”.

Trăiește și lasă să trăiești

„Aici, romanii au o zicală și am putea să o luăm ca fir pentru a trage formula care spune «mergi înainte și lasă oamenii să meargă înainte. Trăiește și lasă să trăiască, este primul pas către pace și fericire»”.

Dăruiește-te altora

„Dacă stagnezi, riști să fii egoist. Iar apa stagnantă este prima care se corupe”.

Să te miști cu calm

„În Don Segundo Sombra există un lucru foarte frumos al cuiva care își recitește viața. Protagonistul. El spune că atunci când era tânăr era un pârâu pietros care purta totul în fața lui; când era adult era un râu care înainta și, în același timp, se simțea în mișcare, dar se liniștea încet. Aș folosi această imagine a poetului și romancierului Ricardo Güiraldes, acest ultim adjectiv, remansado. Capacitatea de a se mișca cu bunăvoință și umilință, paradisul vieții. Bătrânii au această înțelepciune, ei sunt memoria unui popor. Iar un popor care nu are grijă de bătrânii săi nu are viitor”.

Recomandări Interlopii „fioroși” din anii 90, Fane Spoitoru, Oane al lui Ciucă, sau Cezar Nichita, lăsau oamenii fără case în cazinoul de la Intercontinental

Jocul cu copiii

„Consumerismul ne-a dus la această anxietate de a pierde cultura sănătoasă a timpului liber, a lecturii, a bucurării de artă. Acum mărturisesc puțin, dar în Buenos Aires mărturiseam mult și, când venea la mine o tânără mamă, o întrebam: «Câți copii aveți, vă jucați cu copiii dumneavoastră?». Și era o întrebare la care nu se aștepta, dar i-am spus că jocul cu copiii este esențial, este o cultură sănătoasă. Este dificil, părinții merg la muncă devreme și uneori se întorc când copiii lor dorm, este dificil, dar trebuie să o faci”.

Împărtășirea duminicilor cu familia

„Zilele trecute, la Campobasso, am fost la o întâlnire între lumea universitară și lumea muncii, toată lumea cerea o duminică liberă. Duminica este pentru familie”.

Ajutarea tinerilor să obțină locuri de muncă

„Trebuie să fim creativi cu acest grup. Dacă există o lipsă de oportunități, ei cad în droguri. Iar rata sinuciderilor în rândul tinerilor șomeri este foarte mare. Zilele trecute am citit, dar nu am încredere pentru că nu este un fapt științific, că există 75 de milioane de tineri șomeri cu vârste sub 25 de ani. Nu este suficient să îi hrănim: trebuie să inventăm cursuri de un an pentru ei ca instalatori, electricieni, croitori. Demnitatea vine din a aduce pâine acasă”.

Recomandări Ce averi impresionante a lăsat moștenire Gheorghe Grigore Cantacuzino, zis Nababul, considerat cel mai bogat român din istorie. Cum a împărțit 17 munți și 24 de moșii

Grija pentru natură

„Trebuie să avem grijă de creație și nu o facem. Aceasta este una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm.

Uitarea rapidă a celor negative

„Nevoia de a-i vorbi de rău pe alții indică o stimă de sine scăzută, adică: mă simt atât de jos încât, în loc să urc, îi cobor pe alții. Uitarea rapidă a celor negative este sănătoasă”.

Respectați-i pe cei care gândesc diferit

„Îl putem deranja pe celălalt din mărturie, astfel încât amândoi să progresăm în această comunicare, dar cel mai rău lucru este că poate exista un prozelitism religios, care paralizează: «Eu dialoghez cu tine ca să te conving», nu? Fiecare dialoghează din propria identitate. Fiecare dialoghează pe baza propriei identități. Biserica crește prin atracție, nu prin prozelitism”.

Căutați în mod activ pacea

„Trăim într-o perioadă de multe războaie. În Africa, ele par războaie tribale, dar sunt cu totul altceva. Războiul distruge. Iar strigătul pentru pace trebuie strigat. Pacea dă uneori ideea de liniște, dar nu este niciodată liniște, este întotdeauna o pace activă”.

Istorii electorale Ce țară europeană a trecut de trei ori de la dictatură la democrație în secolul XX? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT De ce este semnificativă Magna Carta (1215) pentru evoluția sistemelor electorale? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care a fost una din primele forme de vot secret din antichitate? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Când a avut loc prima dezbatere prezidențială televizată din istorie? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Există țări unde votul este obligatoriu și se aplică sancțiuni pentru absenteism? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News