Controverse în jurul morții jurnalistului Răzvan Tomescu, infectat cu COVID. Familia acuză că a murit cu zile la Universitar. Reacția spitalului

Jurnalistul sportiv Răzvan Tomescu

Numele lui Răzvan Tomescu, jurnalist cu vechime în redacția Sport a Radioului Public, s-a aflat printre cele 211 decese de COVID anunțate pe 4 decembrie de Ministerul Sănătății. A fost cel mai negru bilanț de la începutul pandemiei în România.

Trupul neînsuflețit al jurnalistului se află încă la morga Spitalului Universitar de Urgență București. Familia lui Răzvan Tomescu refuză să-l înmormânteze înainte de a fi efectuată autopsia pentru a fi stabilită cauza decesului. Fiul și soția nu neagă existența infecției cu COVID, dar îi acuză pe medici că ar fi gestionat neglijent cazul lui Răzvan.

„Vineri seara am întrebat la spital cum se procedează. Inițial, am trimis o cerere online. Ne-am luat avocat, am înțeles de la acesta că, la un deces Covid, trebuie acordul spitalului, al celor de la INML și al Procuraturii. Duminică am mai mers o dată la spital și am făcut cerere pentru necropsie. Cu bon! Apoi am trimis e-mailuri la INML și la Procuratură. Iar luni, am fost și fizic la aceste instituții”, povestește Dan Tomescu, fiul jurnalistului sportiv.

”Facem totul în memoria tatei, cel mai bun om de pe lumea asta. Nu a băut și nu a fumat niciodată, era sănătos, nu avea tensiune, diabet… Noi vrem să fim siguri, să știm ce s-a întâmplat, că nu vreau să vorbim cu păcat. Nu pot să dorm liniștit, cred că a murit cu zile”, a declarat fiul.

Campion național de tenis anul trecut, Dan Tomescu, 21 de ani, se afla săptămâna trecută în Turcia, la un turneu, când a primit telefonul de la mama sa îngrijorată. ”Nu mi-a spus prea multe, dar am înțeles că tata nu era bine și că ar trebui să vin acasă”, a povestit Dan. „Vorbisem cu el joi, 3 decembrie, pe la prânz. Îmi spunea că se simte mai bine ca zilele trecute, dorea să-și dea masca jos, să mănânce. Ar fi vrut să se și ridice din pat. Cât am fost la turneu, mama mă ținea la curent cu ce se întâmplă”.

Dan Tomescu, fiul lui Răzvan Tomescu, alături de Andreea Mitu

A acuzat dureri abdominale

Tatăl său ajunsese în spital din 27 decembrie, când a chemat ambulanța acasă având saturația de oxigen 87%. Timp de o săptămână, la indicațiile medicului de familie a luat tratament de COVID cu azitromicină.

Testul a apucat să-l facă abia în spital, care a avut rezultatul așteptat, pozitiv. A fost pus imediat pe oxigen cu flux ridicat. În a doua zi de internare, Răzvan a început să se plângă de dureri abdominale. „Când am vorbit de Sfântul Andrei, ne-a zis că-l doare rău stomacul. Ne-a și arătat în ce zonă”.

„Când era mai bine, când mai rău”, a mărturisit și Răzvan Barnea, prietenul care a ținut noapte-zi legătura cu Răzvan Tomescu. „Începeam ziua scriindu-i mesaje și terminam în miez de noapte discuțiile cu el”, a declarat amicul jurnalistului, care a pus la dispoziția Libertatea convorbirile dintre ei doi de pe whatsapp.

„Joi dimineața mi-a scris că nu-l mai doare stomacul, că se simte mai bine pentru ca apoi, câteva ore mai târziu să ajungă să fie intubat, să fie operat și să aflăm că a murit”, a povestit prietenul lui Răzvan. ”Nu-mi vine să cred că i s-a întâmplat așa ceva lui Răzvan, care a făcut sport de performanță, care alerga zilnic, mergea ore întregi cu bicicleta, avea o condiție fizică extraordinară!”

Anunțați la nouă ore de la deces

Dan Tomescu a completat filmul evenimentelor. „Am aterizat joi seară la București. Mai multe ore am încercat să dau de cineva de la spital, dar n-am reușit. În schimb, vineri, pe la 10:30 ne-a sunat doctorul curant. «V-a contactat cineva de la spital?», ne-a întrebat. «Nu», a răspuns mama. «Îmi pare rău, dar domnul Tomescu a murit în această dimineață, în jur de ora 01:00. Nu s-a mai putut face nimic»”.

Dan Tomescu spune că au fost anunțați de deces, după nouă ore

Abia ieri, Dan a aflat că tatăl lui a făcut un infarct mezenteric, o tromboză la nivelul membranei din sistemul digestiv care leagă intestinul de pereții abdominali. Că atunci când a fost deschis, intestinul subțire era plin de cheaguri de sânge și necrozat, neputând salva nimic. Doctorii susțin că e o complicație a infecției cu COVID, un virus parșiv, care dă „o boala perfidă și periculoasă, polimorfă și imprevizibilă”.

Familia crede însă că Răzvan nu a beneficiat de cel mai bun tratament. „Cineva din spital ne-a spus că lui tata nu i s-a făcut nicio investigație, tomografie abdominală, nimic. Avea Covid, a fost pe tratament pentru Covid, l-au trecut deces Covid, poate infecția a determinat problema, dar vorbesc din auzite, nu se spune nimeni nimic clar. Nici nu știm dacă a mai fost operat ori nu! Nu suntem medici, vrem doar adevărul”, spune tânărul.

„Facem totul în memoria tatei, cel mai bun om de pe lumea asta. Nu a băut și nu a fumat niciodată, era sănătos, nu avea tensiune, diabet… Noi vrem să fim siguri, să știm ce s-a întâmplat, că nu vreau să vorbim cu păcat. Nu pot să dorm liniștit, a murit cu zile”, crede Dan Tomescu.

Familia așteaptă aprobarea autopsiei și, ulterior, în funcție de rezultatul acesteia, va continua demersurile, inclusiv la Poliție.

Spitalul Universitar: ”Tratamentele și protocoalele au fost respectate”

Managerul Spitalului Universitar este la curent cu cazul pacientului Tomescu. „Familia e de înțeles, este o tragedie pe care nu o dorește nimeni. Pentru a nu plana nicio suspiciune asupra decesului, am luat decizia de a trimite foaia de observație la Parchet. E cea mai potrivită atitudine pe care o putem avea”.

Familia a făcut o solicitare către noi pentru necropsie, am declarat ca fiind caz medico-legal. Mi se pare normal. Expertiza INML va fi relevantă. Vreau să vă spun că nu e singurul caz în care am avut familii nemulțumite. În toate situațiile s-a făcut necropsie. Cătălin Cârstoiu:

Managerul Spitalului Universitar, Cătălin Cârstoiu

„Boala cauzată de infecția cu coronavirus are o evoluție ciudată, e mai mult decât o patologie respiratorie, e o problemă organică. Situația se poate schimba de la o oră la alta. Ce pot să spun este că toate tratamentele și protocoalele au fost respectate în cazul lui Răzvan Tomescu”, a mai spus medicul.



