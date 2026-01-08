50 de oi au intrat din greșeală într-un supermarket Penny din Burgsinn, pe ianuarie 2026, provocând haos. Animalele au ajuns până la zona caselor de marcat,

Schimbarea direcției turmei a fost explicată de Michler, ciobanul responsabil, într-un interviu pentru Main-Post. Acesta a povestit că oile se aflau între zona industrială și râul Sinn, unde au oprit pentru a mânca ghinde. Ulterior, animalele ar fi pierdut legătura cu restul grupului.

Un client cu o sacoșă mare de cumpărături a fost probabil „catalizatorul” intrării lor în magazin, oițele fiind atrase de ideea că ar putea găsi mâncare.

„Obiectivul lor a fost, aparent, să găsească hrană sau poate să se încălzească”, a declarat un purtător de cuvânt al Penny.

Din păcate, nu s-a putut stabili dacă oile căutau o ofertă anume sau doar voiau să se încălzească.

După aproximativ 20 de minute, oile au fost scoase din supermarket, însă au lăsat în urmă o agitație considerabilă și necesitatea unui proces amplu de curățenie, conform angajaților magazinului. Cei 20 de clienți prezenți au tratat însă situația cu umor și răbdare.

A few sheep escaped and fled into a Penny supermarket in Burgsinn (Bavaria/Lower Franconia) 😋 pic.twitter.com/14DUjvCmA6 — Lady Mihaela (@LadyMihaelaTarg) January 6, 2026

Supermarketul a decis să transforme acest eveniment neașteptat într-un gest de solidaritate. Philipp Stiehler, directorul regional al Penny Südwest, a anunțat că intenționează să preia pentru un an întreaga grijă a turmei de 50 de oi, inclusiv furnizarea de hrană.

„Dorim să luăm legătura cu ciobanul și să sprijinim aceste oi care ne-au vizitat”, a declarat acesta.

Penny nu a vorbit despre amploarea pagubelor pentru că „nu a existat nicio intenție de a formula vreo reclamație împotriva ciobanului”.

În același timp, retailerul a respins speculațiile conform cărora ar fi putut fi o campanie publicitară planificată: „Nu este o cascadorie de PR controlată. Mai degrabă, așa e viața”. Chiar dacă situația se potrivește perfect motto-ului companiei, „Prima oprire, Penny”.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE