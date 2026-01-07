Incidentul, petrecut luni, 5 ianuarie, în localitatea germană Burgsinn a fost confirmat de reprezentanții companiei Penny, care au povestit că animalele au stat între rafturi și în zona caselor de marcat, timp de 20 de minute, spre uimirea angajaților și a clienților. Ce anume le-a atras acolo rămâne însă un mister.

A few sheep escaped and fled into a Penny supermarket in Burgsinn (Bavaria/Lower Franconia) 😋 pic.twitter.com/14DUjvCmA6 — Lady Mihaela (@LadyMihaelaTarg) January 6, 2026

Potrivit ciobanului, turma se deplasa între zona industrială și râul Sinn, când o parte dintre oi s-a oprit să pască pe marginea drumului și s-a despărțit de restul grupului. Rătăcind, animalele au ajuns în parcarea supermarketului și se pare că l-au urmat pe un client în interior.



După „vizita-surpriză”, oile au lăsat în urmă zeci de căcăreze și câteva sticle sparte. Imaginile, surprinse într-un videoclip, au devenit rapid virale pe internet, potrivit BR 24.

Magazinul a fost curățat imediat după incident, iar lanțul Penny a anunțat că nu intenționează să ceară despăgubiri ciobanului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE