„Noi ne-am consultat cu avocații, o să facem un Congres ca să venim cu același statut încă o dată. Același statut, nemodificat complet, la virgulă”, a declarat unul dintre membrii PNL care au participat la ședința ținută departe de ochii presei pentru Libertatea.

„Vreau să vă spun că noi nu discutăm deciziile justiției, dar avem și noi dreptul să ne apărăm punctul de vedere. Țineți cont că Tribunalul nu a intrat pe fond. O să facem un Congres și o să venim cu același statut, încă o dată. Avocații noștri ne-au învățat. Nu ne vom lungi foarte mult până îl facem. Noi nu punem presiune pe nimeni. O să facem câte Congrese este nevoie, fără să modificăm o literă din statut”, a adăugat un alt liberal din tabăra lui Ilie Bolojan, care a acceptat să discute cu Libertatea cu condiția confidențialității.

Un alt liberal a precizat sub protecția anonimatului, pentru Libertatea, că „niciodată nu a fost o solidaritate internă în partid după Revoluție ca acum” și că „săptămâna viitoare este posibil să avem un Birou Permanent Național și îi executăm de la sefia organizatiilor pe cei care au dat în judecată partidul”.

„Nu am dat afară pe nimeni din partid. Doar că vine începutul sesiunii parlamentare și îi schimbăm pe toți, îi lăsăm fără funcție. Știți că la fiecare început de sesiune parlamentară se aleg toate funcțiile din Parlament, conform ponderii. Vă dau un exemplu concret. Doamna Pauliuc este acum președinta comisiei de Apărare? Nu o să mai fie”, a subliniat liberalul