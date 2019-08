De Ioana Tomescu,

Alexe spune că informațiile care conțineau și numerele de telefon ale suspectului erau deja publice pe Facebook și că, probabil, „cineva de la Primărie” le-a luat și le-a făcut publice!

„Dacă nu făceam ceea ce am facut mi se imputa că nu am făcut, dacă am făcut, mi se impune că am făcut. Am apelat la toate mijloacele. Acele informații de care vorbiți dumneavoastră deja erau pe o pagină de Facebook cu numerele de telefon, nu știu, cred că cineva de pe la Primărie a luat numerele de telefon și le-a pus să le găsească. S-au pus numerele de telefon pe o pagină de Facebook, deci deja erau făcute publice”, a declarat Nicolae Alexe, pentru b1.ro.

Însă primarul din Caracal, Liviu Radu, a declarat vineri, în direct la „Adriana Nedelea la FIX”, că el a aflat despre dispariția Alexandrei vineri, din presă. Deci cu o zi după ce interlopii au avut numerele de telefon ale lui Gheorghe Dincă!

