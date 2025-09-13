Premierul Bolojan nu va demisiona dacă CCR respinge Pachetul 2, spune Moșteanu: „Nu are cine să-l înlocuiască”

Ionuț Moșteanu, întrebat dacă se așteaptă ca Ilie Bolojan să demisioneze

Ionuț Moșteanu a fost întrebat dacă se așteaptă ca Ilie Bolojan să demisioneze din fruntea guvernului în situația în care Pachetul 2 de reformă nu va trece de Curtea Constituţională.

„Nu. Pot să înţeleg presiunea, că sunt alături de dânsul. Credeţi-mă că Ilie Bolojan are susţinere mai multă de la USR cred că decât de la orice alt partid din coaliţie. Şi arătăm asta în fiecare zi. Îl susţinem în toate deciziile de foarte multe ori. Pur şi simplu mergem pe mâna dânsului. Nu mai punem probleme suplimentare, că şi aşa sunt destule discuţii în coaliţie. Cred că Ilie Bolojan e omul de care România are nevoie în momentul ăsta. Are şi experienţa, şi hotărârea să oprească nişte lucruri care nu se întâmplă bine şi să le pună pe un făgaş normal. Are nevoie de mai mult suport”, a spus Ionuţ Moşteanu, la Prima TV.

De asemenea, acesta spune că nu crede că va pleca dacă acest pachet nu va trece de Curtea Constituțională, iar în acest moment, nu are cine să îl înlocuiască.

„Nu cred că va pleca dacă nu va trece de Curtea Constituţională acest pachet. Dacă Curtea va zice că nu e bună una sau alta, vom găsi o cale să corectăm. Nu se termină lumea cu un pachet legislativ. Ar fi foarte grav pentru România. Şi, vă zic sincer, ştiţi ce oferă piaţa politică din România. Nu are cine să-l înlocuiască pe Bolojan în momentul ăsta”, a spus Ionuţ Moşteanu.

Un premier tehnocrat nu are autoritate, spune Moșteanu

„Un premier tehnocrat nu are autoritate. Am fost în guvernul tehnocrat (condus de Dacian Cioloş – n.r.). Ne ziceam că suntem tehnocrați, dar practic eram 10-15 oameni care eram veniţi din afara sistemului de administraţie şi a sistemului politic. De pe stradă, să spun aşa. Restul erau de la PSD, de la PNL, de la ALDE. Ăla a fost guvernul tehnocrat. A fost votat de PSD şi PNL să guverneze”, a conchis Moşteanu.

