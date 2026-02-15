Mai mulți oameni politici americani de top au îndemnat Europa să reziste în fața asaltului lui Trump

Rubio nu a fost singura voce politică americană prezentă la summit care a vrut să trimită un mesaj mai împăciuitor UE. Mai mulți oficiali americani au căutat să transmită mesaje de sprijin față de partenerii europeni.

„Motivul pentru care suntem aici este să oferim asigurări că înțelegem cât de importanți sunt aliații noștri europeni”, a declarat senatoarea democrată Jeanne Shaheen, din New Hampshire.

Senatorul republican Thom Tillis a subliniat, de asemenea, că „SUA și Europa nu sunt într-un război civil” și a sfătuit aliații să nu se lase influențați de „retorica politicii americane”, potrivit BBC

Poziția lui Trump față de Europa este una tot mai agresivă

În ultimii ani, relațiile transatlantice au fost testate de măsuri controversate luate de Donald Trump, inclusiv impunerea de tarife vamale ridicate asupra multor parteneri comerciali ai SUA. Declarațiile lui Trump privind dorința de a achiziționa Groenlanda, reiterate chiar înainte de plecarea sa către Florida vineri, rămân unul dintre cele mai surprinzătoare exemple ale schimbărilor în politica externă a SUA, conform BBC.

Democrații prezenți la München au reclamat o tentativă de subminare a alegerilor din SUA

Pe lângă discuțiile despre relațiile internaționale, democrații prezenți la München au atras atenția asupra unor probleme interne. Senatorul Mark Warner din Virginia a avertizat în legătură cu planurile președintelui de a naționaliza alegerile și de a impune cerințe stricte de identificare pentru vot prin ordonanțe executive. „Nu credeam că voi spune asta în America anului 2026”, a declarat Warner, exprimându-și temerile pentru libertatea și corectitudinea alegerilor legislative din noiembrie.

SUA traversează „ceva profund”, dar țara va trece cu bine peste această perioadă

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un posibil candidat democrat la alegerile prezidențiale din 2028, a transmis un mesaj optimist: „Dacă există un singur lucru pe care vreau să-l comunic astăzi, este că Donald Trump este temporar. Peste trei ani va fi plecat”.

Senatorii democrați Mark Kelly și Elissa Slotkin, care s-au confruntat recent cu o încercare nereușită de acuzare din partea Departamentului de Justiție, au subliniat, de asemenea, că SUA traversează „ceva profund”, dar că țara va trece cu bine peste această perioadă, după cum a declarat Slotkin: „Vom trece peste asta.”

Liderii europeni s-au săturat de criticile administrației Trump

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a respins duminică declarațiile oficialilor americani care denigrează UE, salutând în același timp schimbarea de ton a secretarului de stat Marco Rubio.

„Contrar a ceea ce ar spune unii, Europa nu este decadentă și woke, și amenințată de o dispariție civilizațională”, a insistat ea, făcând aluzie la criticile președintelui american Donald Trump, care consideră că Europa este amenințată, la fel ca Statele Unite, de imigrația în masă.

Ministrul francez pentru Europa, Benjamin Haddad, și-a îndemnat colegii să se concentreze pe consolidarea UE, mai degrabă decât pe discursurile americanilor.

„Să ne concentrăm pe ceea ce putem controla, pe reînarmarea noastră, pe sprijinul acordat Ucrainei și pe amenințarea pe care Rusia o reprezintă pentru democrațiile noastre”, a argumentat el.

Și președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat sâmbătă, că, de fiecare dată când politicienii americani vorbesc despre declinul lent al Europei, aceștia uită că europenii sunt mai fericiţi şi mai în siguranţă decât ei, relatează Politico.

