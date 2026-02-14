„Nu sunt de acord cu argumentul că îmi merge rău. De fapt, eu sunt al naibii de fericit”, a spus Stubb, zâmbind. Afirmația a venit în contextul în care finlandezii sunt considerați cei mai fericiți oameni din lume în ultimii opt ani, conform Raportului mondial privind fericirea, sponsorizat de ONU.

13 February 2026, Bavaria, Munich: Alexander Stubb, President of Finland speaks during the 62nd Munich Security Conference at the Bayerischer Hof Hotel. Photo: Sven Hoppe/dpa

Declarațiile președintelui finlandez, considerat unul dintre liderii din UE cu care Donald Trump se înţelege bine şi cu care a jucat golf, sunt o replică la afirmațiile secretarului de stat american, Marco Rubio, care a spus că „vrem aliați care se pot apăra singuri” și că SUA nu au de gând să fie „îngrijitorii declinului Occidentului”.

„Nu vrem ca aliații să raționalizeze un status quo defectuos, în loc să confrunte ceea ce este necesar pentru a-l remedia, căci noi, în America, nu avem niciun interes să fim îngrijitorii politicoși și ordonați ai declinului gestionat al Occidentului. Nu căutăm să ne separăm, ci să revitalizăm o veche prietenie și să reînnoim cea mai mare civilizație din istoria omenirii”, a spus Rubio la Conferința de Securitate de la Munchen, potrivit transcriptului de pe site-ul Departamentului de Stat al SUA.

Mai mult, secretarul de stat american a transmis cinci mesaje clare liderilor europeni. Cel mai important, Marco Rubio a subliniat în discursul său că Europa, în anumite privințe, nu poate face față unor crize majore fără sprijinul și conducerea Statelor Unite.

„Motivul pentru care noi, americanii, putem părea uneori puțin direcți și insistenți în sfaturile noastre și motivul pentru care președintele Trump cere seriozitate și reciprocitate de la prietenii noștri de aici, din Europa, este că ne pasă profund. Ne pasă profund de viitorul vostru și de al nostru. Și dacă uneori nu suntem de acord, dezacordurile noastre provin dintr-un profund sentiment de grijă față de o Europă cu care suntem conectați, nu doar economic, nu doar militar. Suntem conectați spiritual și suntem conectați cultural. Ne dorim ca Europa să fie puternică. Credem că Europa trebuie să supraviețuiască, pentru că cele două mari războaie ale secolului trecut ne servesc ca un constant memento istoric că, în cele din urmă, destinul nostru este și va fi întotdeauna împletit cu al vostru, pentru că știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru noi”, a explicat Rubio.

Amintim că președintele SUA, Donald Trump, a inițiat în luna ianuarie un așa-numit „Consiliu pentru Pace”, prezentat a fi o inițiativă pentru promovarea păcii și a stabilității, destinată soluționării conflictelor globale, care va fi condusă pe viață de el. Țările invitate au mandate de trei ani, iar pentru a deveni membre permanente trebuie să plătească un miliard de dolari.

Aproximativ 60 de state au primit invitații, dar până acum au acceptat în jur de 25. Foarte important, pentru că la nivel european există temerea că acest „Consiliu pentru Pace” ar putea periclita munca Organizației Națiunilor Unite (ONU), marile puteri europene precum Franța, Germania, Italia și Marea Britanie nu și-au dat acceptul să adere la structura propusă de Trump.

În privința României, preşedintele Nicuşor Dan a spus că trebuie să facă o analiză aprofundată, să se consulte cu partenerii americani și cu liderii europeni, apoi va lua o decizie. Iar ministrul de Externe, Oana Țoiu, a lăsat de înțeles că România este deja membru al ONU, organizație care poate intra în antiteză cu acel Consiliu dorit de Trump.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE