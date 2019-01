Tunelul Onkalo, care este săpat la 450 de metri adâncime sub un strat masiv de rocă, va fi „locul de odihnă” pentru combusibilul folosit în uzina nucleară Olkiluoto, care va avea unul dintre cele mai puternice reactoare nucleare din lume.

De altfel, finlandezii mizează pe capacitatea stratului de rocă, care este stabil de miliarde de ani, de a proteja depozitul în fața posibilelor catastrofe provocate de mâna omului sau a dezastrelor naturale. Mai mult, deșeurile vor fi stocate în interiorul unor containere de cupru care vor fi îngropate sub cupole din bentonit și beton.

În această experiență interactivă de 360 ​​de grade, realizată de un reporter Euronews, veți vedea camera reactorului înainte de încărcarea combustibilului nuclear:

Unusual shooting for #Futuris 450 metres underground in a future nuclear storage site called #Onkalo in Finland pic.twitter.com/feNbwCoa4P

— anne devineaux (@annedevineaux) June 4, 2018