Din raportul provizoriu realizat de Autoritatea de Investigare a Accidentelor Aviatice (AAIB) reiese că David Ibbotson, în vârstă de 59 de ani, dispunea de o licență de zbor valabilă în Marea Britanie și în Statele Unite, ceea ce înseamnă că nu avea voie să transporte pasageri în Uniunea Europeană.

Ibbotson a încercat să-și ia licența de pilot comercial (CPL), dar nu și-a finalizat studiile la Cranfield Aviation Training School din Luton. Bărbatul a început cursurile în decembrie 2012, însă le-a abandonat în iulie 2014, după nu a reușit să termine pregătirea teoretică, notează Mirror.

Stuart E Smith, şeful instructorilor de la şcoala de aviaţia, a declarat, pentru BBC, că l-a contactat pe Ibbotson în 2016 pentru a-și finaliza studiile, însă pilotul nu a revenit la cursuri.

În schimb, Martin Robinson, directorul executiv al Asociaţiei piloţilor şi proprietarilor de avioane, a precizat că, în urma accidentului aviatic, este îngrijorat în privința zborurilor nelicențiate și a avioanelor înregistrate în alte țări care sunt folosite pe post de taxi aerian.

De asemenea, susține că era obligația persoanei care a organizat deplasarea să se asigure că pilotul era calificat pentru zbor.

Impresarul Willie McKay ar fi cel care a aranjat zborul lui Emiliano Sala. El dă însă vina pe un alt pilot, David Henderson, care ar fi luat legătura cu Ibbotson pentru a face călătoria de la Cardiff la Nantes şi retur.

„Mi-a spus că nu poate zbura el, dar îmi recomandă pe cineva. Am avut încredere în David, nu aveam niciun motiv să nu am. Când suni pentru un taxi, nu-l întrebi pe şofer dacă are permis de conducere. Mă gândeam doar să-l duc pe băiat acasă, aşa cum voia şi eram fericit că am reuşit”, a spus McKay.