Declarațiile controversate ale propagandistului lui Putin

Vladimir Soloviov este unul dintre cei mai influenți moderatori TV din Rusia, fiind considerat principalul propagandist al regimului Putin. Într-un monolog plin de cuvinte jignitoare în emisiunea sa de televiziune de duminică, propagandistul rus a făcut referire la recenta intervenție a SUA în Venezuela, care a dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro, un aliat al Rusiei, potrivit publicației OC Media.

„Ar trebui să ne clarificăm obiectivele. Timpul jocurilor s-a terminat. La naiba cu dreptul internațional și ordinea globală. (…) Dacă a fost necesar să începem o operațiune militară specială pe teritoriul Ucrainei pentru securitatea noastră națională, de ce, pe baza acelorași considerente, nu putem începe o operațiune militară specială în alte puncte ale zonei noastre de influență?”, a spus Soloviov.

El a mai adăugat: „Pentru noi, evoluțiile din Armenia sunt mult mai dureroase decât cele din Venezuela. Pierderea Armeniei este o problemă uriașă”.

Soloviov este cunoscut prin comentariile sale ostile și agresive despre Ucraina și Occident, cum ar fi apelurile repetate la utilizarea armelor nucleare împotriva Kievului și amenințările de a ataca capitalele UE cu rachete.

Pe măsură ce relațiile Armeniei cu Rusia s-au deteriorat, Soloviov a criticat și a insultat guvernul și pe prim-ministrul Nikol Pashinyan, ceea ce a dus la blocarea emisiunii sale TV în Armenia, în 2024.

Ambasadorul Rusiei în Armenia a fost convocat la Ministerul de Externe

Ministerul de Externe al Armeniei a declarat pentru Factor TV că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Erevan în legătură cu declarațiile făcute de Soloviov.

„I s-a înmânat o notă de protest în care se exprima profunda indignare față de declarațiile făcute într-o emisiune a televiziunii de stat. S-a subliniat că acestea constituie o încălcare inacceptabilă a suveranității Republicii Armenia și un act ostil, violând grav principiile fundamentale ale relațiilor de prietenie dintre Armenia și Rusia”, a transmis Ministerul de Externe al Armeniei.