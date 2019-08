De Cristina Radu,

„DEmotivațional”. Iată cum un singur prefix schimbă total ecuația. De la „poți reuși, trebuie doar să crezi în tine”, o etichetă specifică speakerilor motivaționali, la „nu vei ajunge niciodată șef, nu o să slăbești, nu o să-ți ajungă niciodată salariul” – un discurs demotivant.

„Când toți îți spun că poți, eu îți spun adevărul”

George Bonea are 29 de ani și, când nu-i demotivează pe români, este corporatist cu normă întreagă, în domeniul publicității. A terminat jurnalismul și mai scrie din când în când editoriale pentru diverse site-uri, inclusiv pe blogul său. Mai nou, cântă în singura trupă reggae lăutărească din țară, Just Another Lie.

Ideea speakerului demotivațional i-a venit în urmă cu mai bine de jumătate de an. Când a văzut cât de mult a crescut numărul de așa-ziși specialiști pe care oamenii îi plătesc ca să le spună truisme, spune George, s-a gândit că cineva trebuie să prezinte și adevărul fără perdea.

„M-am gândit că poate ar fi o idee bună să existe și cineva care să-i demotiveze, adică să nu le spună lucruri dezirabile sau lucruri pe care ar vrea să le audă ca să se simtă fericiți, ci să le spună partea sinceră a poveștii, ceea ce ține de carieră sau de iubire, sau de orice alt lucru de care te lovești în viața de zi cu zi”, explică George.

Adevărul dureros

Proiectul, făcut împreună cu MaBucur, a ajuns deja la 30 de episoade pe Youtube, acolo unde comediantul a strâns o comunitate de peste 43.000 de abonați.

Un episod ajunge chiar și la 260.000 de vizualizări. Temele abordate de „demotivaționalul” din online cuprind aspecte ale vieții de zi cu zi: jobul, relațiile dintre parteneri, discriminarea, festivalurile, „de ce nu vei slăbi niciodată”, „de ce nu o să-ți ajungă niciodată salariul”, „de ce mașina nu te face potent și bărbat”.

Doare adevărul? Doare. De aici și unele reacții refractare ale publicului care se regăsește în discursurile speakerului demotivațional, explică George.

„Apelează la șantajul emoțional, iar oamenii adoră să plătească pentru a auzi lucruri plăcute.” George Bonea

Cei mai mulți și-au dat seama că, deși îmbrăcat într-un mod umoristic și cu tone de ironie, mesajul este unul serios, care atrage atenția asupra unor aspecte sociale sau culturale.

Alții, însă, se enervează și refulează în comentarii.

„Ceea ce e bine, pentru că, dacă ne uităm în comentarii, vom vedea că sunt și dezbateri care pornesc de la o temă pe care am tratat-o. E posibil, în unele episoade, să nu ating corect anumite aspecte sociale sau istorice. Dar asta e frumusețea, că oamenii vin și spun «uite, ai greșit» sau «ai dreptate» și oamenii încep să comunice”, spune el.

Șantajul emoțional și sfaturile de agățat

Din tabăra cealaltă, a speakerilor motivaționali, nu au venit reacții negative, recunoaște George. Unul dintre scopurile proiectului pe care l-a lansat este și de a le ironiza comportamentul și discursurile, dar nu îl poate acuza niciun speaker motivațional că „își bate joc” de meseria lui, pentru că a fi speaker motivațional nu este o meserie.

„Tocmai asta e una dintre hibele lor, faptul că ei sunt de la vatmani la conductori de tren, la multe alte meserii din lumea asta largă, care la un moment dat își dau seama că pot face un ban foarte frumos spunând truisme” – George Bonea.

Iar oamenii prind la lucrurile astea, pentru că adoră să audă lucruri plăcute. Este vorba despre un fel de șantaj emoțional pe care speakerii motivaționali îl folosesc ca să ajungă la public. Ei se pun în postura omului aflat jos din punct de vedere emoțional sau profesional, spun că au fost ca el, dar acum au crescut prin încrederea pe care au avut-o în ei înșiși.

Problema este că, neavând o specializare în domeniul psihologic sau sociologic, speakerul motivațional nu poate explica o problemă sau alta din viața unei persoane, poate vorbi doar generalități, „precum horoscopul”.

„Știe să atingă anumite zone și să-ți lase vaga impresie că pe tine te ajută. Drama este când îl asculți și nu îți dai seama că sunt paliere total diferite ale vieții și ajungi să urmezi niște sfaturi care poate chiar nu-ți fac bine deloc” – George Bonea

„Mai ales când vine vorba de agățat. Că sunt mulți speakeri care îți dau sfaturi despre cum să agăți, ieșind cu totul din calcul faptul că poate sunt lucruri care țin de aspectul celui care vrea să agațe, de context, de încredere. Doar că îi spui unui bărbat «tu poți să agați, trebuie doar să ai încredere în tine», astea sunt niște bălării, nu funcționează așa”, explică George.

