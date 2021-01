După ce Consiliul Național al Elevilor a trimis un comunicat prin care a solicitat Ministerului Educației „să descentralizeze din nou decizia privind redeschiderea unităților de învățământ, în funcție de rata incidenței la nivel local”, în spațiul public au apărut voci din partea unor părinți care se tem pentru siguranța copiilor lor sau care n-au încredere în autoritățile locale și în școli că vor ști cum să gestioneze situația, scrie Școala 9, o platformă publicistică având ca temă educația, fondată și finanțată de BRD, dar scrisă de jurnaliști independenți.

Publicația i-a provocat la o dezbatere pe această temă pe Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor, și pe Emil Moise, activist pentru Drepturile Copilului și profesor de filosofie.

„Decizia să fie luată în funcție de incidența la nivel local”

„Încă de la suspendarea cursurilor, în luna noiembrie, noi am fost în permanentă legătură cu elevii din întreaga țară. Majoritatea colegilor noștri ne-au transmis că școala online este obositoare, ineficientă și complet nesustenabilă pe termen lung. Mai mult decât atât, am primit numeroase sesizări cu privire la faptul că drepturile elevilor sunt încălcate. Am primit mesaje de la colegii noștri care ne-au spus că li se pun absențe, abuziv, pentru că nu vor să-și pornească camera sau pentru că nu se pot conecta, din cauza lipsei de conexiune la internet”, susține Rareș Voicu.

În momentul de față, doar județele Cluj, Timiș, Ilfov și municipiul București au depășit rata de infectare de 3 la mia de locuitori. 19 județe sunt în scenariul verde, cu o incidență mai mică de 1,5 la mie. Tocmai de aceea, noi am solicitat Ministerului Educației să descentralizeze din nou decizia privind redeschiderea unităților de învățământ, în funcție de rata incidenței la nivel local.

Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor

„Argumentele elevilor nu sunt de mare folos”

Profesorul de filosofie Emil Moise e de altă părere însă.



„Solicitarea elevilor poate fi de înțeles, deși argumentele lor nu sunt de mare folos. Nu văd de ce ar fi mai obositoare școala online decât în format fizic. Dacă este ineficientă, o putem corecta pe parcurs, iar faptul că e „nesustenabilă” pe termen lung este irelevant, câtă vreme decizia pentru un astfel de format este provizorie.



Ce putem observa lesne este că reprezentanții Consiliului Elevilor nu acordă suficientă importanță măsurilor de protecție a vieții și sănătății elevilor/elevelor și a cadrelor didactice. Această temă, cea mai importantă, este tratată în ultima propoziție a comunicatului”, crede Emil Moise.



Dar nu numai poziția o descalifică, ci și calitatea abordării. Reprezentanții elevilor cer (doar) asigurarea materialelor necesare desfășurării cursurilor în siguranță. Materiale care, după cum am văzut, nu pot fi pe deplin asigurate. Și tot din practică știm că măsurile sanitare nu au fost consecvent și nici pe deplin respectate – mă refer la unitățile publice de învățământ, majoritare în educația din România. Emil Moise, activist pentru Drepturile Copilului și profesor de filosofie:

Multe argumente și contraargumente pe tema trecerii la nivel local a deciziei privind deschiderea școlilor, pe Școala 9.

Foto: Documentaria

