Anchetatorii nu au reușit încă să facă lumină în cazul Anei Maria Suru, tânăra care în aprilie a fost ucisă și abandonată în pădurea Secu, de la marginea Reșiței.

La doar câteva zile de la descoperirea macabră, fratele tinerei care a fost găsită moartă a cerut să fie supus testului poligraf. Bărbatul era considerat la acea vreme principalul suspect în cazul crimei. Acum, însă, anchetatorii nu i-au atribuit calitatea de suspect, ci doar de martor.

Potrivit Express de Banat, Raluca Pârvu, concubina lui Călin Blidariu, poate avea un rol important în identificarea și prinderea criminalului. Înainte de sfârșitul tragic al Anei, Judecătoria Reșița a fost sesizată pentru emiterea unui ordin de protecție pe care Raluca l-a cerut ca urmare a unui incident foarte violent în care a fost victima lui Călin.

În instanță, Călin Blidariu (foto) a precizat că nu știe care este motivul pentru care iubita sa cere emiterea unui ordin de protecție. Cu toate acestea, la dosar exista un certificat medico-legal din care reiese că femeia a avut mâna fracturată și alte leziuni pentru care a avut nevoie de 30 de zile de îngrijiri medicale.

De altfel, bărbatul a recunoscut că și-a bruscat iubita și din acest motiv tânăra s-a ales cu brațul rupt.

În instanță, Raluca Pârvu a confirmat că, deși la un moment dat s-a împăcat cu iubitul său, a cerut din nou ordin de protecție, la sugestia polițiștilor. Tânăra a luat această decizie pe fondul informațiilor pe care le-a aflat despre iubitul său din dosarul penal deschis ca urmare a morții surorii acestuia.

În timpul audierilor, Călin Blidariu a recunoscut că a avut certuri cu iubita sa pe care a agresat-o fizic și verbal.

„A recunoscut că a ameninţat-o în mod repetat pe concubina sa şi că a agresat-o fizic, că a împins-o şi că a vrut să o sperie ţinând-o sub capul sub apă timp de 5 secunde, fără intenţia de a o ucide”, s-a reținut în motivarea soluției prin care Călin Blidariu nu are voie, timp de șase luni, să se apropie de concubina sa.