De Iulian Budușan,

Numărul de CoronaCoin va scădea la fiecare două zile, în funcţie de ritmul de creştere a numărului de cazuri, potrivit site-ului acestei monede, sugerând că preţul ar creşte cu cât mai mulţi oameni vor muri din cauza virusului.

Epidemia de coronavirus se extinde la nivel mondial, Organizaţia Mondială a Sănătăţii ridicând nivelul de alertă la ”foarte ridicat”.

Covid-19 s-a răspândit, în două luni, în 56 de ţări. Din Europa, Italia este cea mai afectată ţară, cu peste 880 de cazuri confirmate. În România sunt 3 cazuri confirmate.

Numărul total de CoronaCoin este bazat pe populaţia lumii, iar numărul monedelor va scădea la fiecare 48 de ore, în funcţie de numărul celor infectaţi sau decedaţi, potrivit site-ului monedei.

”Unii oameni speculează că un mare număr de monede vor dispărea din cauza răsăpândirii virusului, aşa că investesc”, a afirmat Sunny Kemp, un utilizator care a spus că este unul dintre dezvoltatori, pe reţeaua de mesagerie Telegram.

Kemp a spus că echipa sa reuneşte şapte dezvoltatori, urmând să li se alăture şi alţii. El a refuzat să spună cine sunt ceilalţi, dar a precizat că majoritatea sunt în Europa.

Blockchain-ul CoronaCoin documentează răspândirea viruslului, iar moneda poate fi cumpărată şi vândută pe unele platforme de tranzacţionare, cum ar fi Saturn.Network, a spus Kemp.

Aproximativ 20% dintre monede vor fi alocate lunar Crucii Roşii, folosind un procesor cunoscut de plăţi în criptomonede, a precizat Kemp.

Unii utilizatori ai platformei de socializare Reddit au criticat moneda.

”Ca să fiu sincer, este imoral”, a scris un utilizator.

”De prost gust”, a comentat altul.

”Acesta este motivul pentru care nu putem avea lucruri bune”, a scris al treilea.

Întrebat dacă moneda ar putea fi considerată morbidă, Kemp a spus: ”În prezent sunt în circulaţie obligaţiuni pentru pandemie emise de OMS. Cu ce sunt acestea diferite?”, a întrebat el.

