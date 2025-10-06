Suspectată de săvârșirea a 11 infracțiuni

Simpatizanții au îmbrățișat-o, i-au oferit buchete cu flori, iar unii chiar au plâns. Șefa SOS i-a încurajat să nu se teamă, în timp ce mulțimea scanda: „Diana președinte!” și „Bolojan la pușcărie!”. Totodată, aceasta a avertizat: „Va veni momentul în care eu voi fi președintele României”.

Diana Șoșoacă a fost chemată la audieri în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. Șoșoacă a fost citată și pe 23 septembrie, însă nu s-a prezentat la audiere. În lipsă, procurorii au cerut ridicarea imunității europarlamentarei, pentru a putea continua ancheta.

Diana Șoșoacă este suspectată de săvârşirea a 11 infracţiuni: 4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal; 4 infracţiuni de promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia; ultraj.

Ca reacţie, Diana Şoşoacă a declarat că solicitarea Parchetului General adresată Parlamentului European reprezintă „o tentativă de execuţie politică”.

„Asistăm astăzi la încă o tentativă de execuţie politică pusă la cale de sistemul corupt care tremură în faţa adevărului. Parchetul General cere ridicarea imunităţii mele de europarlamentar. De ce? De frică. Pentru că am spus lucrurilor pe nume, pentru că am apărat poporul român şi am denunţat dictatura globalistă. Ştiu, adevărul deranjează. Nu sunt vinovată de niciuna dintre acuzaţiile mincinoase aruncate în spaţiul public. Nu am făcut decât să spun adevărul pe care alţii vor să-l ascundă. Atunci când lupţi pentru suveranitate, libertate şi dreptate, eşti vânat, stigmatizat şi ameninţat”, a afirmat Şoşoacă, potrivit Agerpres.

Acuzații legate de scandalul dintre Diana Șoșoacă și jurnaliștii italieni

Cazul ar avea legătură cu acuzaţiile din urmă cu patru ani aduse Dianei Şoşoacă şi soţului său, când cei doi soţi ar fi sechestrat şi agresat o echipă de jurnalişti italieni. La acea vreme, Diana Șoșoacă a fost acuzată de jurnalista italiană Lucia Gorraci că, în timpul unui interviu, a fost sechestrată, iar fostul soț al europarlamentari, ar fi mușcat-o de mână.

Ce prevede imunitatea de europarlamentar pentru Diana Șoșoacă

Imunitatea unui europarlamentar îi oferă protecție legală pentru exercitarea liberă și neîngrădită a mandatului său, fără a putea fi supus unor proceduri judiciare arbitrare.

Concret, imunitatea parlamentară în Parlamentul European presupune:

Eurodeputații nu pot fi cercetați penal, reținuți sau supuși unor alte proceduri judiciare pentru opiniile sau voturile exprimate în timpul mandatului lor.

Imunitatea include protecție similară cu cea a parlamentarilor naționali în țara lor și o imunitate față de orice măsură de detenție sau proceduri judiciare în toate celelalte state membre UE.

Imunitatea nu este absolută: nu se aplică dacă eurodeputatul este prins în flagrant delict.

Ridicarea sau apărarea imunității se face printr-un proces parlamentară transparent, unde se analizează cererea de ridicare a imunității, eurodeputatul are dreptul la audiere, iar hotărârea se ia prin vot majoritar în plen.

Ridicarea imunității nu înseamnă pierderea mandatului de europarlamentar și nu constituie o afirmație de vinovăție, ci permite autorităților să investigheze sau să judece.

Această imunitate are rolul de a asigura independența și integritatea mandatului, protejând eurodeputații de posibile presiuni politice sau abuzuri judiciare.







