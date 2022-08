„Din punct de vedere al ANAF, impozitele și taxele nu au culoare politică. Doamna senator Șoșoacă este un contribuabil ca oricare altul”, a declarat Lucian Heiuș.

„În loc să-și achite obligațiile pe care le are, găsește sau inventează dușmani și lansează scenarii fanteziste, de multe ori, cum că cineva are ceva cu dumneaei. A acumulat niște obligații la bugetul de stat, a intrat în executare silită, i-a fost emisă somația, nu a achitat, i s-a început executarea silită prin poprirea conturilor bancare și emiterea unei adrese către Senatul României, prin care i se solicită să rețină o treime din indemnizația de senator până la concurența sumei pe care o are de plată către bugetul de stat”, a explicat șeful ANAF.

Potrivit acestuia, „trebuie să înțeleagă toată lumea că atunci când ai obligații către bugetul de stat, nu contează cine ești, ce profesie ai, ce poziție ai”.

Senatoarea a dat în judecată ANAF

Diana Șoșoacă intrat în procedura executării silite de către ANAF pentru o sumă de circa 30.000 de euro și a dat în judecată ANAF.

„Este vorba despre amenzi pe care le-am primit în timpul pandemiei și despre alte sume despre care habar nu am. În cazul amenzilor, majoritatea au fost anulate în instanță, însă ANAF continuă să-mi instituie popriri și executări silite. Celelalte sume sunt de la cabinet, pe care le-am achitat prin ghiseul.ro. Am plăți făcute în februarie, care îmi apar că sunt în procesare”, a declarat senatoarea, conform Fanatik.

Am depus în instanță peste 100 de pagini. În afară de faptul că am câștigat procesele pentru nepurtarea măștii, există și o decizie a Curții Constituționale, care a declarat neconstituționale amenzile pentru mască. Știu că vor să mă lase fără casă, fără mașină, să îmi închidă gura. Am informații că este un ordin politic. Diana Șoșoacă:

La începutul lunii mai, Lucian Heiuș (PNL) a fost numit de premierul Nicolae Ciucă preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Șeful Executivului i-a cerut atunci lui Heiuș creşterea nivelului de colectare a taxelor la buget. Ulterior, Lucian Heiuș a anunțat că Fiscul va demara, din luna iulie, o serie de controale de amploare pentru a verifica averi nejustificate, neplăți ale impozitelor sau evaziunea fiscală.

Foto: Inquam

