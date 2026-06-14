Conform INS, în primul trimestru al anului 2026, numărul mediu de pensionari a crescut cu 20.000 de persoane față de aceeași perioadă a anului trecut. În cazul pensionarilor din asigurările sociale de stat, creșterea a fost și mai mare, de 34.000 de persoane.

Totuși, comparând primele trei luni din 2026 cu ultimul trimestru al anului 2025, numărul mediu de pensionari a scăzut cu aproximativ 7.000, iar cel al pensionarilor din categoria asigurărilor sociale de stat a înregistrat o reducere cu 1.000 de persoane.

Care sunt pensiile medii ale românilor, pe județe

Care sunt județele cu cele mai mici și cele mari pensii din România în 2026. INS a publicat cifrele

Foto: Libertatea

INS arată că pensia medie de asigurări sociale de stat a variat în profil teritorial, diferența dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 1.343 de lei.

Cea mai mică pensie medie brută din România este în județul Botoșani, de 2.232 de lei, în timp ce cel mai mare nivel al pensiei medii se regăsește în București, ajungând la 3.575 de lei, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Tot pensii mici sunt și în județul Vrancea, 2.273 de lei, iar în judeţul Giurgiu, pensionarii primesc o medie de 2.284 de lei.

Pensii medii de 3.330 de lei primesc românii din judeţul Braşov, iar cei din Hunedoara, de 3.502 lei.

Care sunt județele cu cele mai mici și cele mari pensii din România în 2026. INS a publicat cifrele

Foto: Libertatea

Pensia medie lunară a fost de 2.699 de lei net în primul trimestru al anului 2026, înregistrând o scădere de 0,8% față de trimestrul precedent, dar a crescut cu 0,6% comparativ cu primul trimestru din 2025.

În schimb, pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut cu 0,4% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 0,1% față de trimestrul anterior, atingând valoarea medie brută de 2.820 de lei.

„Pensia medie nominală netă pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare a constituit 57,9% din câștigul salarial mediu net”, se arată în raportul INS.

Discrepanțe teritoriale și de gen la pensiile românilor

După cum se observă, există diferențe notabile între nivelurile pensiilor românilor în funcție de județ.

Dacă în Botoșani pensia medie este de 2.232 de lei, aproape de minimul național, în județul Hunedoara, aceasta ajunge la 3.502 lei, iar în Brașov la 3.330 de lei. Orașul București înregistrează cel mai ridicat nivel, cu 3.575 de lei.

Femeile din România continuă să primească pensii mai mici decât bărbații în toate categoriile.

Pentru pensiile de limită de vârstă, pensia medie a femeilor reprezintă doar 62,9% din cea a bărbaților.

Cea mai mare discrepanță apare în cazul pensiilor pentru limită de vârstă cu stagiu incomplet de cotizare, unde femeile primesc doar 56% din pensia bărbaților.

Care sunt județele cu cele mai mici și cele mari pensii din România în 2026. INS a publicat cifrele

Foto: Libertatea

Raportul pensionari români – salariați

Raportul dintre numărul mediu de pensionari din asigurările sociale de stat și cel al salariaților rămâne dezechilibrat, fiind de 8 la 10 la nivel național.

Cele mai mari diferențe teritoriale sunt înregistrate în județele Teleorman și Vaslui, unde există 15, respectiv 14 pensionari la fiecare 10 salariați.

La polul opus, în București și Ilfov, raportul este mult mai favorabil, cu 4 pensionari la 10 salariați.

Potrivit datelor INS, pensionarii din asigurările sociale de stat reprezintă 93% din totalul pensionarilor din România.

Ce este pensia medie netă

Pensia medie nominală netă reprezintă suma efectivă de bani pe care o încasează pensionarii români după rețineri (taxe, impozite – de exemplu, conform datelor din trimestrul I 2026, aceasta a fost de 2.699 de lei).

Pensia reală măsoară puterea de cumpărare a pensiei, adică ce cantitate de bunuri și servicii poate fi cumpărată cu acei bani. Diferența esențială este că pensia reală ține cont de inflație (evoluția prețurilor de consum)

Astfel, chiar dacă suma nominală rămâne la fel sau crește ușor, pensia reală poate să scadă, dacă prețurile bunurilor cresc într-un ritm mai alert.

De altfel, statistic, indicele pensiei medii reale este calculat matematic ca un raport între indicele pensiei nominale nete și indicele prețurilor de consum.

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