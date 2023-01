Digi24 a difuzat, în șase luni, peste 20 de reportaje în jurnalele de știri despre un parc de distracții pentru copii, fără să le marcheze drept publicitate

Din august 2022 până în prezent, Digi24 a prezentat în cadrul jurnalelor de știri sau al altor emisiuni 23 de calupuri video – sub formă de reportaje sau interviuri – în legătură cu Destiny Park, un centru de edutainment – educație prin distracție pentru copii – deschis anul trecut în nordul Bucureștiului.

Televiziunea nu a marcat drept publicitate materialele video prezentate. În unele dintre clipuri apar inclusiv informații privind accesul la Destiny Park – prețul biletelor, oferte de reduceri, precum și de unde se pot achiziționa – și orele de funcționare.

Ce este și cine deține Destiny Park

Destiny Park a fost deschis la începutul lunii septembrie 2022, în zona comercială Băneasa. Conform descrierii de pe site, este „primul parc de edutainment (educaţie prin joacă, n.r.) din România și cel mai mare din Europa de Est”. Sub coordonarea expertei în parenting Urania Cremene, aici a fost creat un oraș în miniatură pentru copii, cu diverse domenii de activitate – de la agricultură la escaladă.

Destiny Park are cinci acționari, conform site-ului termene.ro. Asociat majoritar este Nicu Tararache, cu o participație de 30,1%.

Cunoscut drept unul dintre liderii ultrașilor de la Dinamo, Tararache are un trecut controversat. În 2012, a fost reținut preventiv de Brigada de Criminalitate Organizată București și de procurorii DIICOT și plasat sub control judiciar, fiind suspect într-un dosar ce viza o rețea care opera fraude cu carduri bancare și atacuri informatice de tip phishing (înșelăciuni electronice, n.r.).

Ceilalți patru asociați sunt Andreea Irina Oancea (24,8%), Dumitru Andrei Drăghici (20,8%), Dorin Vasile Muntean (20,8%) și Urania Cremene (3,5%).

Administratorii firmei sunt trei asociați – Tararache, Oancea, Cremene -, alături de Daniel Tiberiu Muntean și Alexandru Luchian Iancu. Ultimii doi sunt implicați în mai multe companii care activează în domeniul agricol.

Accesul în centru se face contra cost, pe bază de bilet, iar prețurile variază între 60 și 215 lei, în funcție de vârstă sau de durata petrecută aici. Există și varianta unui bilet anual, care costă 2.500 de lei.

Publicitate mascată sau reportaje de interes public?

În ultima jumătate de an, Digi24 a difuzat 23 de materiale de promovare a centrului Destiny Park. Campania de angajări de la Destiny Park şi salariile viitorilor angajaţi, preţul biletelor și unele oferte, orarul de funcționare sau simpla joacă a copiilor au fost, pentru Digi24, ştiri de interes public. Materialele nu au fost marcate ca având conţinut publicitar. Unele sunt difuzate de mai multe ori într-o zi, în cadrul jurnalelor de ştiri sau al altor emisiuni cu temă economică.

Conform Legii Audiovizualului 544/2002, cumpărarea de conținut editorial nu este permisă, pentru că „sunt interzise ingerinţe de orice fel în conţinutul, forma sau modalităţile de prezentare a elementelor serviciilor media audiovizuale, din partea autorităţilor publice sau a oricăror persoane fizice sau juridice, române ori străine”.

De asemenea, publicitatea mascată e definită drept „reprezentarea prin cuvinte sau imagini a bunurilor, serviciilor, numelui, mărcii ori activităţilor unui producător de bunuri sau furnizor de servicii în cadrul programelor, în cazul în care o astfel de reprezentare este destinată de către furnizorul de servicii media audiovizuale unor scopuri publicitare nedeclarate şi poate induce în eroare publicul cu privire la natura sa. Astfel de reprezentări sunt considerate intenţionate mai ales atunci când se fac în schimbul unei plăţi sau al unei retribuţii similare unei plăţi”.

Digi24 se promovează în parcul pentru copii

Prima apariție a Destiny Park în jurnalele Digi24 are loc în 18 decembrie 2021 și anunță deschiderea parcului, „un nou punct care completează harta obiectivelor educaționale din Europa, amplasat chiar în nordul Capitalei”.

În timp ce pe ecran rulează o simulare video a viitorului oraș dedicat copiilor, voice-overul spune că, aici, cei mici vor putea deprinde „tenacitatea reporterului, atenția bancherului, rapiditatea pompierului” și sunt enumerate alte meserii pe care vizitatorii le pot descoperi prin joacă. Urmează intervenția Uraniei Cremene, care explică de ce i se pare „crucial acest proiect”.

Materialul continuă cu un tur al locului, alături de arhitectul Bogdan Neagu. La un moment dat, se ajunge la un mic studio de televiziune, care le imită pe cele ale Digi24. Are și culorile postului, și sigla.

„Am fost în studiourile Digi, chiar la studioul de știri, și am asistat la o filmare live. Am discutat cu tehnicienii de acolo ca să înțelegem relațiile dintre elementele de aparatură, dintre camere și subiect și am reprodus și adaptat la scara copiilor și la spațiul de aici un studio real”, explică în reportaj Bogdan Neagu.

Pe site-ul Destiny Park, la secțiunea dedicată studioului TV se detaliază: „Copiii primesc texte adaptate vârstei lor, se familiarizează cu ele și apoi stau în fața camerei dotată cu prompter pentru a prezenta jurnalul”. Numai că în varianta engleză a textului este adăugată ideea că jurnaliștii Digi24 ar fi implicați în activitatea Destiny Park: „they shall get answers to their questions from real professionals in the field” (vor primi răspunsuri la întrebările lor de la adevărații profesioniști din teren”, n.r.).

Pe același site apare mențiunea că Digi este partener media.

Anunț de angajare la Destiny Park, dat ca știre în jurnalul Digi24

Cele mai multe materiale de promovare a Destiny Park au fost publicate începând cu august 2022, cu o lună înainte de deschidere.

Prima din serie este o știre care titrează: „Încep angajările la Destiny Park”. După ce este livrată această informație, e prezentat un interviu cu Ana Maria Pascaru, director de marketing la Destiny Park.

„Sperăm din tot sufletul să avem lângă noi oameni dornici să lucreze cu copii, oameni care se vor bucura aici de o atmosferă senzațională. (…) Vă așteptăm cu drag pe site-ul nostru, destinypark.ro, secțiunea cariere”, declară Ana Maria Pascaru pentru Digi24.

După intervenția acesteia, voice-overul continuă să explice etapele procesului de recrutare și menționează inclusiv faptul că salariile pornesc de la 3.500 de lei lunar.

„Ne bucurăm foarte mult că Digi24 e alături de noi”

De-a lungul lunii august, Digi24 a prezentat mai multe materiale despre parcul de edutainment, inclusiv un reportaj de 3 minute în care câțiva copii se jucau în cabina de pilotaj a unui avion.

Materialul jurnalistic se încheie cu următoarele informații: „Destiny Park își va deschide porțile la începutul lunii septembrie. Biletele pot fi achiziționate direct de pe site. Primii vizitatori vor beneficia de un discount de 10%”.

Toate știrile Digi24 despre Destiny Park

După ce a prezentat un video din ziua deschiderii Destiny Park, Digi24 a realizat și un interviu cu Urania Cremene, asociat şi administrator al firmei, prezentată însă în calitatea sa de expert în parenting. Aceasta vorbește despre conceptul parcului și despre modul în care și-a antrenat angajații.

Un nou reportaj, de 4 minute, a fost dedicat zilei în care la Destiny Park au ajuns copiii ucraineni, aduși aici cu sprijinul Asociației Zi de Bine a Melaniei Medeleanu.

Din august 2022 până în ianuarie 2023, Digi24 a realizat, după același tipar, materiale video la Destiny Park în care copiii învățau despre: reciclare, meseria de polițist, meseria de pompier, agricultură, escaladă, cutremure, munca într-un supermarket și pilotajul auto.

Cea mai recentă difuzare a unui reportaj de la Destiny Park a avut loc în jurnalul din 14 ianuarie și a vizat prezentarea noțiunilor de prim ajutor pentru copiii aflați în parcul de edutainment.

Cum pune Destiny Park banii în mișcare în emisiunea lui Iancu Guda

Pe lângă aparițiile în cadrul jurnalelor de știri, reprezentanții Destiny Park au avut parte și de două prezențe în cadrul emisiunii „Banii în mișcare”, prezentată la Digi24 de Iancu Guda. Ambele au avut loc în decembrie 2022, iar prima invitată a fost Urania Cremene.

În emisiunea dedicată educației financiare, Iancu Guda a prezentat-o pe Urania Cremene drept un „bine-cunoscut expert în parenting”, și nu drept asociat și administrator al Destiny Park.

Prezentatorul a întrebat-o „cum integrează educația financiară în parcul de edutainment?”, iar Urania Creme a explicat:

„Acest parc are propriii bani, pe care copiii îi primesc la intrare și, la fel ca în viața reală, unele activități sunt plătite, iar pentru altele, copiii pot câștiga bani”.

„Cred că mai cu seamă în țara noastră e nevoie de multă educație financiară. Și pentru noi, adulții, dar mai cu seamă pentru ei, copiii. Mulți nu învață aceste mecanisme decât poate dacă urmează o facultate de profil, alții sunt nevoiți să învețe singuri, mulți – târziu, cu costuri mari. Cred că e mult mai util să învețe copiii mai degrabă mai devreme, cu costuri mici, o dezamăgire că n-au putut să-și permită o experiență sau alta pentru că au cheltuit în altă parte, decât mai târziu”, a conchis Urania Cremene și emisiunea a luat sfârșit.

Contactați de Libertatea, reprezentanții Digi24 au refuzat să comenteze subiectul.

Destiny Park: „Avem un contract de barter”

„Există un parteneriat, un contract între Digi24 și Destiny Park SRL. În baza acestuia, avem anumite activități, inclusiv media planuri, și anumite reportaje în care vorbim despre Destiny”, au declarat pentru Libertatea reprezentanții Destiny Park.

„Digi24 și Destiny Park au un contract de barter (acord comercial care presupune schimbul de produse sau servicii de valoare egală, n.r.), în care Digi se promovează în cadrul Destiny Park prin prezentarea activității de reporter/prezentator către copii. Reportajele făcute de Digi24 în Destiny Park sunt parte din acest contract. Destiny Park nu plătește nimic către Digi24. Destiny Park este un parc de edutainment și noi promovăm diverse meserii, inclusiv pe cea de reporter și prezentator TV”, au mai explicat aceștia.

ActiveWatch: Publicul trebuie informat că există un parteneriat

„Aceste materiale îți lasă mai multe semne de întrebare și le iau pe rând”, spune Ionuț Codreanu, coordonator de programe al ActiveWatch, ONG de monitorizare a presei, contactat de Libertatea să analizeze calupurile video prezentate de Digi24 despre Destiny Park.

„Ce atrage atenția este frecvența cu care apar aceste materiale, dar și nominalizarea explicită a acestei inițiative de business. În practica TV nu se obișnuiește nominalizarea punctuală a unui business, ci se folosesc denumiri generice, de tipul «hotelierii», «restaurantele»”, explică Codreanu.

Să ne gândim la subiecte mai serioase, de tipul: unui lanț de supermarketuri i s-a retras marfă de pe rafturi. În acest caz, subiectul e clar de interes public, fiind vorba de sănătatea oamenilor, însă televiziunile se autocenzurează și nu numesc supermarketul Ionuț Codreanu, ActiveWatch:

Soluția folosită de entitățile de presă atunci când fac reportaje din spații private este să prezinte mai multe alternative în același material scris sau video, explică activistul.

„Legea audiovizualului precizează, la articolul 93, că materialele care au o componentă comercială trebuie să respecte principiul concurenței loiale. Presupunând că postul TV vrea să le ofere telespectatorilor alternative de petrecere a timpului liber, în știrea despre Destiny Park trebuie să existe și detalii despre Muzeul Copiilor, de pildă, care e o inițiativă publică a Primăriei București, sau despre alt parc particular”, susține Ionuț Codreanu.

Acesta adaugă că este de competența Consiliul Național al Audiovizualului să analizeze știrile Digi24 despre parcul de edutainment pentru a stabili în ce măsură sunt încălcate legile.

În ce privește contractul de barter dintre cele două companii, reprezentantul ActiveWatch consideră că acesta trebuie dezvăluit publicului. „În spiritul transparenței, publicul trebuie informat că există un parteneriat între cele două entități, iar una dintre ele clar face profit, fiind promovată de cealaltă. De pildă, poate fi semnalată plasarea de produse”.

Publicul trebuie să știe, fără nicio urmă de îndoială, că știrile despre Destiny Park sunt de interes public și utilitare și că la mijloc nu e nicio miză financiară, pentru niciuna dintre părți. În plus, trebuie să știe că pe piață există mai multe opțiuni pentru petrecerea timpului liber, nu în mod necesar și repetitiv acest parc. Ionuț Codreanu, ActiveWatch:

